هشت درصد بودجه استان زنجان به کارهای فرهنگی اختصاص دارد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمدحسین فروزان مهر در بازدید از غرفه خبرگزاری مهر در دومین نمایشگاه فرهنگ عاشورایی در زنجان با بیان اینکه جهتگیری دولت دهم فرهنگی است و توجه ویژه ای به مسائل فرهنگی دارد، افزود: با توجه به اهتمامی که دولت در زمینه کارهای فرهنگی دارد کارهای اساسی را دنبال میکنیم.
وی با بیان اینکه رویکرد سفرهای استانی در دور سوم توجه به مباحث فرهنگی است، ادامه داد: در حوزه فرهنگی زمینههای فراوانی برای کار وجود دارد و باید با برنامه ریزیهای مناسب در این زمینه تلاش کنیم تا برنامههای خوبی طراحی و تدوین شود.
فروازنمهر با بیان اینکه جهتگیری های بودجه سال 89 دارای پیوست فرهنگی و توسعه فرهنگی است، افزود: یکی از محورهای مهم دور سوم سفرهای استانی هیئت دولت مباحث فرهنگی است.
معاون برنامهریزی استاندار زنجان با اشاره به اینکه از برنامههایی که سازمان تبلیغات اسلامی و اداره ارشاد در این زمینه داشته باشد حمایت میکنیم، افزود: حمایتهای استانداری در قالب حمایت بودجهای است.
فروازنمهر در ادامه با بیان اینکه تنوع موضوعات در نمایشگاه و نوع ارائه به گونهای است که ایده های جدید را مطرح می کنند و جاذبههای خوبی دارد، افزود: نمایشگاه فرهنگ عاشورایی در قالب گستره استانی و کشوری میتواند محتوا و عمق قیام امام حسین (ع) را به بهترین شیوه ممکن با توجه به وجود نحلههای فکری که در جامعه وجود دارد، به جوانان عرضه کند.
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