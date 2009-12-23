به گزارش خبرنگار مهر، این مستند به جریان رسانه‌ای قدرتمند برلوسکونی در جهت دادن افکار عمومی و موج فزاینده مخالفت‌ها با عملکرد او در جامعه ایتالیا می‌پردازد.

این مستند تحسین شده از روز 12 فوریه سال آینده میلادی در نیویورک اکران عمومی خواهد شد. آرم لوربر مدیر موسسه لوربر در این زمینه گفت: مستند "ویدیو کراسی" را در جشنواره تورنتو کانادا دیدم و شگفت زده شدم. مدت‌ها بود حتی در فیلم‌های داستانی هم چنین فضای فانتزی و متفاوتی را ندیده بودم.

این مستند با ظرافت نشان می‌دهد که چگونه دموکراسی در مسلخ رسانه‌ها قربانی می‌شود. "ویدیو کراسی" داستانی هشداردهنده و در عین حال سرگرم‌کننده است.

مستند یاد شده در ماههای اخیر چندین جایزه از جشنواره‌های مختلف دریافت کرده است. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که هفته گذشته سیلویو برلوسکونی نخست وزیر راستگرای ایتالیا، غول رسانه‌های تصویری و مکتوب و مالک باشگاه بزرگ آ ث میلان، مورد حمله یک شهروند خشمگین قرار گرفت و به شدت مجروح شد.

