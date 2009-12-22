کاهش 12.5 درصدی کشفیات کالاهای قاچاق در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، امیر الله شمقدری ظهر سه شنبه در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان افزود: طی هشت ماه نخست سال جاری بیش از 350 میلیارد ریال کالای قاچاق در خراسان رضوی کشف شد که در مقایسه با 400 میلیارد ریال کشفیات استان در مدت مشابه سال گذشته 12.5 درصد کاهش یافته است.

جانشین رئیس کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی گفت: اعضای کمیسیون باید ضمن ارائه گزارشهای آماری، علل افزایش یا کاهش میزان کشفیات اقلام مختلف کالاهای قاچاق را تحلیل کارشناسی و به کمیسیون تسلیم کنند.

شمقدری به کاهش 56 درصدی کشفیات 25 قلم کالای قاچاق از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه اشاره کرد و گفت: کمیسیون قاچاق کالا باید با بررسی و تحلیل عوامل موثر در کاهش یا افزایش کشفیات، اولویتهای خراسان رضوی، در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را شناسایی و برای پرداختن به این اولویتها برنامه ریزی کند.

وی تعامل مثبت و بالای دستگاه های اجرایی عضو کمیسیون، جلب مشارکت همگانی و فرهنگ سازی را از عوامل موثر در ارتقای بهره وری این کمیسیون خواند و افزود: تشکیل گروه کارشناسی و نظارت با هدف شناسایی چالشها و ارائه راهکار برای رفع آنها ضروری است.

وی همچنین به ورود بخشی از کالاهای قاچاق توسط اتوبوسهای بین شهری به خراسان رضوی اظهار داشت: پیشنهاد ممنوعیت حمل بار توسط ناوگان حمل و نقل مسافر به ویژه اتوبوسهای بین شهری به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور ارائه خواهد شد.

جانشین رئیس کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی با اشاره به فعالیت سامانه تقاضای سوخت اینترنتی در استان و رشد 50 درصدی تقاضاهای ثبت شده در این سامانه، طی آذر ماه نسبت به مهر ماه اهتمام جدی تر دستگاه های ذیربط در این رابطه را خواستار شد.

شمقدری به جدید بودن سامانه اینترنتی تقاضای سوخت در کشور اشاره کرد و گفت: تاکنون 46 درصد از تقاضاهای ثبت شده در کشور و 38.5 درصد از تقاضاهای ثبت شده در خراسان رضوی از طریق این سامانه، توسط شرکت پخش فرآورده های نفتی تایید شده است.

وی از دستگاه های عضو کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی خواست با ارائه پیشنهادات کاربردی در جهت اجرای هرچه بهتر سامانه اینترنتی درخواست سوخت اقدام کنند.