تعادل نسبی قیمتها در بازار/ تداوم طرح نظارتی محرم و صفر

جواد تقوی در گفتگو با مهر گفت: در پی انجام طرح نظارتی ویژه ماه محرم و صفر که از نیمه دوم آذرماه سال جاری در مجموعه سازمان‌های بازرگانی استان‌های سراسر کشور آغاز و کماکان ادامه دارد، وضعیت بیانگر این است که تعادل نسبی قیمت‌ها در بازار وجود دارد.

معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزود: در کنار این طرح، موضوع کنترل قیمت اقلام پرتقاضا در اجرای آئین سنتی شب یلدا نیز در دستور کار قرار گرفت که بر این اساس، اقلامی نظیر میوه و تره بار، آجیل و خشکبار کنترل قیمت شدند.

وی تصریح کرد: این درحالی است که این طرح از هفته گذشته در کشور به مورد اجرا گذاشته شد و خوشبختانه نتایج گزارشات واصله از سراسر کشور حاکی از آن است که تعادل نسبی قیمتها و میزان عرضه بوده است.

وی تاکید کرد: طرح نظارتی محرم و صفر با پایان هفتم دی ماه جاری کماکان ادامه خواهد داشت و امید می رود آمار عملکرد طرح،‌ در زمان مطلوب به آگاهی مردم برسد.