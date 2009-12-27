انجام صحیح وظایف جرایم را کاهش می دهد

محمد رضا وکیلیان در گفتگو با خبرنگار مهر به بند 5 اصل 156 قانون اساسی که بحث پیشگیری از وقوع جرم را به عهده قوه قضائیه نهاده اشاره کرد و گفت : جرم یک پدیده اجتماعی است و در وقوع هر پدیده اجتماعی به طور حتم عواملی دخالت داشته اند در واقع عوامل متعددی دست به دست هم می‌دهد تا جرمی واقع شود اما قطعاً عواملی همچون بیکاری در وقوع این جرم تاثیر داشته است.

اهمیت بحث پیشگیری از وقوع جرم باعث شد تا در دوران مدیریت آیت الله هاشمی شاهرودی شورایعالی پیشگیری از وقوع جرم تشکیل شود.

تشکیل شورایعالی پیشگیری از وقوع جرم در برنامه سوم توسعه و در بخش احکام و محورهای قضایی این برنامه پیش بینی شده است.

مدیرکل دفتر پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در ادامه گفتگو با مهر تصریح کرد: تمامی اجزای دولت باید در بحث پیشگیری از جرایم، برخورد با علل و عواملی که باعث بروز ناهنجاری و وقوع بزهکاری می‌شود تکالیف قانونی خود را به درستی انجام دهند.

این مقام ارشد در دادستانی کل کشورخاطرنشان کرد: در حیطه پیشگیری از وقوع جرم سایر قوا نیز می توانند ورود پیدا کنند و معتقدیم قوای دیگر هم باید در این امر پا به میدان بگذارند و تلاش کنند تا ریشه‌ها و عوامل را کاهش دهند.