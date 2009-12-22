به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، منطقه واقع در غرب سواحل کره شمالی منطقه ای است که مورد مناقشه دو کره است.

نیویورک تایمز می نویسد : وقوع چنین اقدامی (پرتاب موشک به آبهای مورد مناقشه) مرزهای آبی میان دو کشور را به شدت متشنج می کند. و این در حالی است که درماه نوامبر نیز میان دو کشور و در مرزهای آبی آنها تنشی میان دو کره به وجود آمده بود.

پس از پایان جنگ دو کره که از سال 1950 تا 1953 طول کشید. دو کشور در مرزهای غربی خود به توافق نرسیدن و علاوه بر آن همراهی کره جنوبی با آمریکا و حضور نظامیان آمریکایی در این کشور سبب شده تا سئول و پیونگ روابط چندان دوستانه ای با هم نداشته باشند.