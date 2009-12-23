  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲ دی ۱۳۸۸، ۱۰:۲۸

"قهرمانان" به زودی آماده نمایش می‌شود

"قهرمانان" به زودی آماده نمایش می‌شود

فیلم مستند "قهرمانان" به کارگردانی مهرداد زاهدیان درباره نگاه جامعه ایرانی به موضوع قهرمانی اسطوره‌ای و مذهبی به زودی آماده نمایش می‌شود.

زاهدیان در این باره به خبرنگار مهر گفت: مستند "قهرمانان" با زمان 43 دقیقه به تهیه‌کنندگی جعفر صانعی‌مقدم بهمن ماه آماده نمایش از شبکه چهار سیما می‌شود.

تاکنون تصاویر قصه‌های قهرمانان اسطوره ایرانی، نقالی و همچنین پدیده قهرمانی در جامعه کنونی از جمله جهان پهلوان تختی گرفته شده و در ادامه بخش‌های تعزیه‌خوانی عاشورایی و قصه‌های مذهبی تصویربرداری می‌شود.

کارگردان "میدان بی‌حصار" افزود: "قهرمانان" نگاه جامعه ایرانی را به موضوع قهرمانی که قهرمان به چه کسی گفته می‌شود و چگونه جامعه با آن برخورد می‌کند را به تصویر می‌کشد. این فیلم تنها به قهرمانان ورزشی نمی‌پردازد بلکه موضوع قهرمانان ملی را هم بررسی می‌کند.

این کارگردان مشغول تولید مستند "لوله‌های فونوگراف" است که فیلمبرداری این مستند در موزه انگلستان و دانشگاه آکسفورد ادامه دارد.
 

کد مطلب 1005251

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها