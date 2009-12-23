آغاز مرحله جدید پرداخت مطالبات صادرکنندگان

کیومرث فتح اله کرمانشاهی در گفتگو با مهر، اعتبار این مرحله از پرداخت جوایز صادراتی را بالغ بر 300 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: با توجه به سیاستهای سازمان توسعه تجارت ایران مبنی بر پرداخت جوایز و مشوقهای صادراتی، تلاش در جهت به روز رسانی پرداختها ادامه دارد.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران تعیین تکلیف و تسویه حساب کامل مطالبات معوق صادرکنندگان نرم افزار و بخش اعظمی از طلب صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی را از مهمترین اقدام این سازمان در این مرحله دانست.

وی میزان تخصیص اعتبار به 30 استان کشور را 150 میلیارد ریال اعلام و تاکید کرد: در این مرحله بخش قابل توجهی از صادرکنندگان، جوایز خود را دریافت می کنند.

کرمانشاهی بیشترین حجم مطالبات در استان تهران و کمترین آن را استانهای خراسان شمالی و هرمزگان ذکر و تصریح کرد: در 8 ماهه ابتدای سال جاری وضعیت صادرات کالا با احتساب میعانات گازی نسبت به آمار هفت ماهه سال جاری روند مثبتی را سپری کرده، به نحوی که با کاهش 7 درصدی، میزان ارزش کالاهای صادراتی در طی مدت مذکور بیش از 8 درصد بهبود یافته است.

وی محصولات صنعتی و معدنی از جمله آهن آلات و فولاد، مصالح ساختمانی، کاشی و سرامیک و سیمان به دلیل رونق ساخت و ساز به ویژه در کشورهای همسایه از جمله عراق و افغانستان رشد قابل توجهی داشته است.

به گفته معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، آمار صادرات در گروه محصولات کشاورزی و صنایع غذایی به خصوص در بخش محصولات لبنی، افزایش حدود 25 درصدی را نشان می دهد.

وی اظهار داشت: طی همین مدت، حجم قراردادهای منعقده در بخش خدمات فنی و مهندسی بالغ بر یک میلیارد دلار است که شامل پروژه های راهسازی در افغانستان و عمان، ساخت نیروگاه در سریلانکا و کارخانجات صنعتی در آذربایجان، پروژه های آبرسانی و تصفیه خانه در سوریه، ساخت ابنیه و پستهای انتقال برق در افغانستان و عراق بوده است.