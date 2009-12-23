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۲ دی ۱۳۸۸، ۱۰:۲۸

کرمانشاهی به مهر اعلام کرد:

آغاز مرحله جدید پرداخت مطالبات صادرکنندگان

آغاز مرحله جدید پرداخت مطالبات صادرکنندگان

معاون سازمان توسعه تجارت ایران از پرداخت مرحله جدیدی از مشوقهای صادراتی به صادرکنندگان در سالجاری خبرداد.

کیومرث فتح اله کرمانشاهی در گفتگو با مهر، اعتبار این مرحله از پرداخت جوایز صادراتی را بالغ بر 300 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: با توجه به سیاستهای سازمان توسعه تجارت ایران مبنی بر پرداخت جوایز و مشوقهای صادراتی، تلاش در جهت به روز رسانی پرداختها ادامه دارد.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران تعیین تکلیف و تسویه حساب کامل مطالبات معوق صادرکنندگان نرم افزار و بخش اعظمی از طلب صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی را از مهمترین اقدام این سازمان در این مرحله دانست.

وی میزان تخصیص اعتبار به 30 استان کشور را 150 میلیارد ریال اعلام و تاکید کرد: در این مرحله بخش قابل توجهی از صادرکنندگان، جوایز خود را دریافت می کنند.

کرمانشاهی بیشترین حجم مطالبات در استان تهران و کمترین آن را استانهای خراسان شمالی و هرمزگان ذکر و تصریح کرد: در 8 ماهه ابتدای سال جاری وضعیت صادرات کالا با احتساب میعانات گازی نسبت به آمار هفت ماهه سال جاری روند مثبتی را سپری کرده، به نحوی که با کاهش 7 درصدی، میزان ارزش کالاهای صادراتی در طی مدت مذکور بیش از 8 درصد بهبود یافته است.

وی محصولات صنعتی و معدنی از جمله آهن آلات و فولاد، مصالح ساختمانی، کاشی و سرامیک و سیمان به دلیل رونق ساخت و ساز به ویژه در کشورهای همسایه از جمله عراق و افغانستان رشد قابل توجهی داشته است.

به گفته معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، آمار صادرات در گروه محصولات کشاورزی و صنایع غذایی به خصوص در بخش محصولات لبنی، افزایش حدود 25 درصدی را نشان می دهد.

وی اظهار داشت: طی همین مدت، حجم قراردادهای منعقده در بخش خدمات فنی و مهندسی بالغ بر یک میلیارد دلار است که شامل پروژه های راهسازی در افغانستان و عمان، ساخت نیروگاه در سریلانکا و کارخانجات صنعتی در آذربایجان، پروژه های آبرسانی و تصفیه خانه در سوریه، ساخت ابنیه و پستهای انتقال برق در افغانستان و عراق بوده است.

کد مطلب 1005252

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