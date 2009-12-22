به گزارش خبرگزاری مهر، سعید جلیلی امروز سه شنبه در دیدار با یوکیو هاتویاما نخست وزیر ژاپن، ایران و ژاپن را دو قدرت برجسته در دو قطب آسیا توصیف کرد که مسئولیتی تاریخی در ارتقای جایگاه این قاره در عرصه مناسبات جهانی دارند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با برشمردن زمینه های متعدد همکاری های دو جانبه، منطقه ای و بین المللی ایران و ژاپن، تلاش مشترک برای خلع سلاح وعدم اشاعه و نیز همکاری دو کشور در چارچوب محورهای بسته پیشنهادی جمهوری اسلامی را از مهمترین عرصه های تعامل تهران و توکیو در عرصه بین المللی دانست.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی با اشاره به اهمیت آسیا، غنای دو تمدن ایران و ژاپن در غرب و شرق آسیا را یادآور شد و تصریح کرد: بدون شک جمهوری اسلامی ایران و ژاپن به عنوان دو کشور تاثیر گذار در عرصه بین المللی باید عرصه های جدیدی از همکاری ها را در داخل و خارج قاره آسیا شکل دهند.

جلیلی با اشاره به موضع مشترک دو کشور در اینکه رویکرد نظامی لزوما مشکلات منطقه را حل نمی کند تصریح کرد: اعزام نیروهای جدید به افغانستان به معنی تکرار تجربه شکست خورده قبلی است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی در این دیدار با تبریک به نخست وزیر ژاپن برای پیروزی در انتخابات اخیر، رویکرد دولت جدید این کشور را فرصت مناسبی برای ارتقاء و گسترش همکاری های ایران و ژاپن در عرصه های گوناگون توصیف کرد.

یوکیو هاتویاما نخست وزیر ژاپن نیز در این دیدار روابط تهران و توکیو را تاریخی و صمیمانه خواند و با ابراز امیدواری نسبت به توسعه همکاری های دو کشور در عرصه های مختلف تاکید کرد: رویکرد ژاپن کمک به بازسازی افغانستان است و توکیو به همکاری جمهوری اسلامی ایران برای ایفای نقش سازنده در منطقه نیازمند است.

نخست وزیر ژاپن بازدید دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان از نیروگاه هسته ای کاشی وازاکی و نیز شهر هیروشیما را دو برنامه مهم سفر جلیلی به ژاپن دانست و گفت: ژاپن دارای فن آوری پیشرفته در زمینه ایمنی نیروگاه های هسته ای و نیز صاحب تجارب ارزشمند در ساخت این نوع نیروگاه ها است.