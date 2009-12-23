صادقی به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری این فیلم 90 دقیقه‌ای جمعه چهارم دی‌ماه در تهران شروع می‌شود و 28 جلسه برای تصویربرداری برنامه‌ریزی کرده‌ایم. این فیلم برای پخش در اربعین از شبکه یک آماده می‌شود.

در کنار خلج، شهراد وثوقی، بهرام ابراهیمی، کیوان محمودنژاد، عباس غزالی، علی‌اصغر طبسی و هنرمند ناشنوا علی فرید در این فیلم مقابل دوربین می‌روند.

عوامل این فیلم عبارتند از نویسنده: مجید مافی، بازنویسی و مشاوران فیلمنامه: محمد بکایی، افشین صادقی، دستیار اول کارگردان: م. مافی، تصویربردار: علیرضا ونداد تقوی، صدابردار: بهروز شهامت، طراح صحنه و لباس: محمد صادقی، تهیه‌کننده: محمدرضا ایزدی یکتا، محصول شبکه یک.