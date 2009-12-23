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۲ دی ۱۳۸۸، ۹:۵۱

برای پخش در اربعین/

خلج در "صدایم کن" مقابل دوربین می‌رود

خلج در "صدایم کن" مقابل دوربین می‌رود

اسماعیل خلج در فیلم تلویزیونی "صدایم کن" به کارگردانی افشین صادقی مقابل دوربین می‌رود.

صادقی به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری این فیلم 90 دقیقه‌ای جمعه چهارم دی‌ماه در تهران شروع می‌شود و 28 جلسه برای تصویربرداری برنامه‌ریزی کرده‌ایم. این فیلم برای پخش در اربعین از شبکه یک آماده می‌شود.

در کنار خلج، شهراد وثوقی، بهرام ابراهیمی، کیوان محمودنژاد، عباس غزالی، علی‌اصغر طبسی و هنرمند ناشنوا علی فرید در این فیلم مقابل دوربین می‌روند.

عوامل این فیلم عبارتند از نویسنده: مجید مافی، بازنویسی و مشاوران فیلمنامه: محمد بکایی، افشین صادقی، دستیار اول کارگردان: م. مافی، تصویربردار: علیرضا ونداد تقوی، صدابردار: بهروز شهامت، طراح صحنه و لباس: محمد صادقی، تهیه‌کننده: محمدرضا ایزدی یکتا، محصول شبکه یک.

کد مطلب 1005265

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