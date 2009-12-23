تعزیه در "اتو" سوادکوه قدمت صدها ساله دارد

به گزارش خبرنگار مهر در سوادکوه، حضور جمعیت انبوه در مجالس تعزیه در کنار مجالس سوگواری امام سوم شیعیان در این روستا نشانگر عشق، علاقه و ارادت اهالی به سالار شهیدان است که این جمعیت را از نقاط مختلف به این روستا کشانده و عزاداری اتو را در منطقه زبانزد کرده است.

سعدالله شهابی اتویی، سرپرست و کارگردان گروه شبیه خوانی می گوید: تعزیه سه تعریف تاریحی، مذهبی و هنری دارد که از لحاظ تاریخی یک نمونه آداب و رسوم و سنت تاریخی اجداد ماست . از لحاظ مذهبی و نوعی عبادت برای کسب ثواب اخروی ضروری است.

وی افزود: از گذشته های دور مردم این روستا به دلیل عشق به امام حسین (ع) به صورت سنتی در قالب تعزیه، جور و ستمی را که یزیدیان بر آن امام همام و یاران باوفایش روا داشته به نمایش می گذارند.

شهابی گفت: برای غنای بیشتر این کار ارزشمند باید متون تعزیه از طریق پژوهش و تحقیق تصحیح شود و مطالبی که با اصل واقعه عاشورا تطابق ندارد اصلاح شود.

وی اظهار داشت: مردم منطقه به دلیل علاقمندی به خاندان عصمت و طهارت همواره به آئینهای دینی گرایش زیادی نشان داده و تعزیه در اتو بیش از 150 سال قدمت دارد.