خلعتبری ساخت موسیقی "بادهای بهاری" را آغاز کرد

قوی‌تن در این باره به خبرنگار مهر گفت: تدوین این فیلم توسط بهرام دهقانی در مراحل پایانی است و فردین خلعتبری ساخت موسیقی را آغاز کرده است. کارهای لابراتوآری نیز در استودیو بهمن انجام می‌شود. "بادهای بهاری" در جشنواره فیلم فجر امسال به نمایش درمی‌آید.

این فیلم بخشی از زندگی بچه‌ها و اهالی یک دهکده کوچک در میان کوههای شمال شرق خراسان است که داستان آن در دل طبیعت بکر می‌گذرد. این فیلم بازیگر شناخته شده ندارد و شخصیت‌های اصلی آن از میان کودکان یک روستا انتخاب شده‌اند.

محمد بهینه، مومن رضایی، شهری مرادی، جلال رضایی، نرگس بهمنی، حسن محمدیان و علی قوی‌تن در این فیلم بازی می‌کنند. عوامل تولید "بادهای بهاری" عبارتند از نویسنده و کارگردان: علی قوی‌تن، مدیر فیلمبرداری: شهاب نوریان، عکاس: احسان بابایی، سرمایه گذاران: ع. قوی‌تن و علیرضا.شجاع نوری.