روابط ایران و عراق مستحکم است/ تلاش طرفهای مغرض برای تیره کردن مناسبات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری عراق البلاغ، حسن کاظمی قمی با اعلام تشکیل کمیته مشترک میان ایران و عراق برای حل مسئله چاه نفتی فکه در استان میسان، وجود هر گونه اختلاف دیپلماتیک میان دو کشور را تکذیب کرد.وی که امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی در بغداد سخن می گفت، اظهار داشت: حوزه نفتی فکه از حوزه های مشترک میان عراق و ایران به شمار می رود و کمیته کاری مشترکی میان دو کشور تشکیل شده که این کمیته این مسئله را حل خواهد کرد.کاظمی قمی تصریح کرد : هیچ اختلافی میان ایران و عراق به وجود نیامده است، اما برخی جریانها و رسانه ها برای دامن زدن به مسئه و متشنج کردن روابط میان دو کشور همسایه که روابط تاریخی آنها را به هم مرتبط می کند، تلاش می کنند.وی خاطر نشان کرد مذاکرات مثبتی میان طرفین و در بالاترین سطوح برای حل دیپلماتیک این مسئله و دوری از اظهارات تنش آفرین رسانه ای که به نفع دو کشور نیست، در حال انجام است.کاظمی قمی تاکید کرد : روابط عراق و ایران، روابط نزدیک و محکمی در تمام زمینه ها از جمله سیاسی، اقتصادی و تجاری است.

سید عمار الحکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق نیز از مواضع افراطی و اتهامات و ادعاهای بی اساس برخی طرفها و رسانه های عراقی و البته عربی بر ضد جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرد و آنها را به زیان روابط دو کشور دانست.



خاطر نشان می شود برخی رسانه های عربی و در راس آنها شبکه العربیه روز جمعه 27 آذر در یک جوسازی هماهنگ بر ضد جمهوری اسلامی ایران مدعی شدند که نیروهای ایرانی به مرزهای عراق یورش برده و بر حوزه نفتی واقع در شرق "العماره" منطقه مرزی مشترک دو کشور سیطره پیدا کردند.



هر چند "احمد علی الخفاجی" معاون وزیر کشور عراق در گفتگو با خبرگزاری رویترز ادعای این رسانه ها مبنی بر حمله ایران به اراضی عراق را تکذیب کرد، اما جوسازی و خبرپراکنی العربیه و دیگر شبکه های خبری همسو بر ضد کشورمان با هدف برهم زدن روابط حسنه و گرم تهران و بغداد همچنان ادامه یافت.

این در حالی است که شرکت ملی نفت ایران ادعای تصرف یکی از چاه‌های نفتی میدان فکه عراق توسط مرزبانان ایران را تکذیب کرد.

هم اکنون ایران دارای میادین مشترک نفتی با عراق همچون پایدار، پایدار غرب، نفت شهر، آذر، دهلران و آزادگان بوده که در چند ماه اخیر تفاهم نامه هایی بین مسئولان شرکت نفت ایران و عراق برای توسعه مشترک این میادین منعقد شده است.

پیش از این نیز علیرضا نیل درار سخنگوی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران تیرماه سالجاری تصرف چاه شماره 4 (پیچ انگیزه) در منطقه عملیاتی دهلران را تکذیب کرده و اعلام کرده بود: تلاش برای توسعه و بهره برداری از میدانهای نفتی مشترک در دستور کار مقامات نفتی ایران و عراق قرار دارد.



این در حالی است که قیس العامری نماینده پارلمان عراق با انتقاد شدید از مواضع خصمانه و افراطی برخی شخصیتها و مقامهای عراقی بر ضد جمهوری اسلامی ایران در پی حادثه عادی اخیر در مرز دو کشور، اعلام کرده است چرا وقتی صدام مناطقی در مرزها را تقدیم عربستان و اردن کرد، این افراد سکوت کرده بودند.



وی گفته است ایران و عراق بیش از هزار کیلومتر مرز مشترک دارند و اظهارات تنش آفرین و بحران آفرین برخی گروههای سیاسی بر ضد ایران، مناسب نیست.

العامری تصریح کرده است: معتقدم که حادثه میدان نفتی فکه، یک مسئله عادی و طبیعی است و در بسیاری از کشورهای جهان رخ می دهد، اما ای کاش کسانی که این حادثه، احساساتشان را برانگیخت، در برابر اقدامات رژیم بعثی سابق عراق و مناطقی از مرزها که صدام به عربستان یا اردن اهدا کرد، اینگونه واکنش نشان می دادند و سکوت نمی کردند.