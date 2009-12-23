افزایش سطح آبهای زیرزمینی کرمان/ مسجد جامع در خطر

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، سطح آبهای زیرزمینی شهر کرمان همچنان رو به افزایش است و به بحرانی ترین مرحله خود نزدیک می شود بگونه ای که سطح آبهای زیرزمینی کرمان تا کف مسجد جامع کرمان تنها 40 سانتیمتر فاصله دارد.

نبود سیستم فاضلاب شهری در شهر کرمان همچنین ساختار خاص زمین کرمان موجب شده است آب در زیر شهر تجمع کرده و هر روز افزایش یابد به گونه ای که طبق اظهارنظر فرماندار کرمان در هر ثانیه دو متر مکعب به سطح آبهای زیرزمینی افزوده می شود.

شهردار کرمان نیز در این خصوص شرایط را بحرانی دانسته و گفته است با وجود برداشت روزانه 810 هزار مترمکعب آب در بافت قدیم شهر آب دوباره جایگزین می شود.

ابوالقاسم سیف الهی گفت: وضعیت بافت قدیم کرمان در خصوص افزایش سطح آبهای زیرزمینی بحرانی تر از دیگر قسمتهای شهر است و هر چه زودتر باید برای رفع مشکل در این منطقه چاره اندیشی شود.

نکته قابل اهمیت اینکه 90 درصد ابنیه تاریخی منحصر بفرد کرمان از جمله مجموعه بازار وکیل و کاروانسراها و حمام گنجعلیخان و مسجد جامع کرمان با بلندترین برج در کشور در این محدوده قرار دارند.

خوشبختانه طی ماه های اخیر استاندار کرمان در این خصوص حساسیت بالایی نشان داده و با تشکیل کارگروه های متعدد و دعوت از اساتید دانشگاه و گروه های متخصص خارج از استان در جستجوی راهی برای خارج شدن از شرایط فعلی است.

مشاور طرح مهار آبهای زیرزمینی کرمان در این خصوص می گوید: منطقه مسجد جامع کرمان محدوده بحرانی طرح است و به غم پمپاژهایی که از طریق چاه های حفر شده انجام می گیرد سطح آب در آخرین قرائت روزانه که در تاریخ 28/ 9/88 خوانده شد در 40 سانتی متری زیر مسجد جامع بود و مرتبا درحال بالا آمدن است.

وی افزود: از سال 68 تاکنون 15 متر سطح آب بالا آمده است و برآورد بالا آمدن، سالانه بین 65 تا 75 سانتی متر است.

شهبازی علت بالا آمدن سطح آبهای زیرزمینی را مسدود شدن قناتهای شهر کرمان و فرسوده بودن شبکه توزیع آب و نشتهای ناشی از این فرسودگی دانست و گفت: آبهای زیرزمینی کرمان برای فرایندهای با حساسیت کم و حداقل تصفیه هستند و بیشتر برای مصارفی چون شستوی سطوح و مصارف شیمیایی مثل تولید چسب کاربرد دارند و کمتر برای آبیاری به کار می روند.

مشاور طرح مهار آبهای زیرزمینی کرمان گفت: ما برای مهار آبهای زیرزمینی شهر کرمان طرح گالری زهکش و حفر چاه عمودی به عمق 50 متر را پیشنهاد کردیم که طرح گالری زهکش هم صرفه اقتصادی بیشتری دارد و هم بازدهی خوبی دارد بنابراین برای مهار سطح آبهای زیرزمینی کرمان از طرح گالری زهکش به طول 11هزار کیلومتری استفاده می کنیم.

وی افزود: این طرح در سه سال جوابگوی هدف ما در اجرای طرح خواهد بود و سطح آب پس از اجرا به 10متری سطح زمین خواهد رسید.