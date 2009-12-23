134هزار نفر سهام دار گروه شرکتهای توسعه معادن روی ایران هستند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد ایرانخواه ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: شرکت توسعه معادن روی ایران در بهمن ماه سال 76 با هدف ایجاد دو واحد50 هزار تنی تولید شمش روی با شرکت گسترده مردم در استان زنجان تاسیس شد و پذیره نویسی کرد.

وی با بیان اینکه نزدیک به 220 میلیارد ریال سهام توسط 133 هزار و 440 نفر پذیره نویسی شد که بیش از70 میلیارد ریال آن از سوی مردم استان زنجان خریداری شد، گفت: هرگونه خرید و فروش سهام این شرکت از طریق بنگاههای معاملات ملکی، غیرقانونی است.

ایرانخواه افزود: خرید و فروش سهام یک شرکت بورسی باید از طریق اتاقهای بورس و مراجع قانونی انجام گیرد.

مدیر امور سهام گروه شرکتهای توسعه معادن روی ایران با بیان اینکه تلاش می شود با استفاده از اطلاع رسانی دقیق و شفاف، سطح آگاهی سهامداران در خصوص نحوه خرید و فروش سهام ارتقا یابد، ادامه داد: برخی افراد سودجو نیز با استفاده از فرصت فراهم شده، سهام را در چند بنگاه معامله می کنند و باعث ضرر و زیان خریداران می شوند.

ایرانخواه گفت: سودجویان باید آگاه باشند که اگر این شرکت از این راه متضرر شود قطعا توسط نماینده حقوقی شرکت و از طریق مراجع قانونی قدام خواهد کرد تا به حق و حقوق خود دست یابد.

وی از سهامداران این شرکت خواست پس از دریافت سود سهام سالانه، حسابهای خود را نزد موسسه مالی و اعتباری مهر مسدود نکنند تا این شرکت و سهامداران در مراحل بعدی پرداخت سود با مشکل مواجه نشوند.

مدیر امور سهام گروه شرکتهای توسعه معادن روی ایران گفت: در حال حاضر قیمت سهام روی ایران به ازای هر سهم سه هزار و 100 ریال است و میزان صف خرید نیز از صف فروش بیشتر است.

ایرانخواه با بیان اینکه در زمان حاضر شرکت توسعه معادن روی ایران در پرداخت سود سهامداران با مشکل خاصی مواجه نیست گفت: این شرکت بدون اطلاع سهامداران حق افزایش میزان سهام را ندارد و این حق برای سهامداران محفوظ است که در این خصوص اعلام نظر کنند.