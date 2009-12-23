"هوش مصنوعی" بهترین فیلم علمی تخیلی دهه اخیر شناخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، پایگاه اینترنتی پریمیر در آخرین فصل سال 2009 دست به انتخاب ده فیلم برتر دهه اخیر در ژانر علمی، تخیلی زده و "هوش مصنوعی" را به عنوان بهترین فیلم این رویکرد در دهه نخست قرن بیست و یکم برگزیده است. فیلم‌های " اولیه"، "دانی دارکو"، " فرزندان انسان"، "جاده" و در رده‌های بعدی این فهرست قرار دارند.

از دیگر فیلم‌های حاضر در این فهرست می‌‌توان به "ماه"، "جنگ دنیاها" ،"خورشید" ،"پرستیژ"و "جعبه" اشاره کرد. فیلم " بارگذاری ماتریکس" ساخته برادران واچفسکی به عنوان بهترین دنباله فیلم‌های علمی تخیلی انتخاب شده و "سفر به مریخ" به عنوان فیلمی که کمتر از حد لزوم مورد توجه قرار گرفته معرفی شده‌اند.

فیلم‌های سینمایی "مه" و " آواتار" نیز از دیگر فیلم‌هایی بوده اند که نویسنده پریمیر به آنها اشاره کرده است.

