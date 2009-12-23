شهر جدید پردیس و امکاناتی در سطح یک منطقه فراموش شده

به گزارش خبرنگار مهر در پردیس، شهر جدید پردیس با جمعیتی نزدیک به 56 هزار نفر شامل شش فاز مسکونی و فازهای تحقیقاتی ، فرهنگی - توریستی و صنعتی در 19 کیلومتری شمال شرق استان تهران قرار دارد.

اما نکته جالب در مورد این شهر جدید با قدمت کمتر از 10 سال راغب نبودن برخی مسئولان آن برای گفتگو با خبرنگاران و اصحاب رسانه است و به نظر می رسد پاسخگویی در قبال مردم را در زمره برنامه های خود ندانسته و مسئولان روابط عمومی این سازمانها از بهانه هایی کلیشه ای مانند حضور در جلسه، مشغله کاری و قول گرفتن وقت ملاقات از رئیس، برای رفع مزاحمت خبرنگاران استفاده می کنند.

این در حالی است که بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) با بیان جمله "کارها را به ملت بگویید تا شیاطین مکر نکنند" بر لزوم ارائه برنامه های صورت گرفته در حال اجرا و آینده توسط مسئولان، صحه گذاشته اند.

یک بانوی خانه دار ساکن فاز چهار در توضیح مشکلات خود و خانواده اش به خبرنگار مهر گفت: کمبود مراکز خرید مانند مجتمعهای تجاری، تره بار و نانوایی، عمده معضل ساکنین این منطقه از پردیس است و برای تهیه نان ضمن اتلاف وقت پرارزش باید مبلغی را به عنوان کرایه برای طی مسیر طولانی تا نانوایی پرداخت کرد.

جوانی دانشجو نیز نبود سرانه های فرهنگی - تفریحی شامل پارک بازی کودکان و کتابخانه عمومی را به عنوان یک کاستی مهم قلمداد کرده و ادامه داد: آسفالت نامناسب، فقدان روشنایی در معابر و سگهای ولگرد از دیگر معضلات فاز چهار پردیس است که نیاز به رسیدگی مسئولان دارد.

جانمایی نامناسب اماکن دلیل بروز مشکلات شهری در پردیس

نائب رئیس شورای اسلامی شهر پردیس در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: جانمایی نامناسب اماکن خدماتی پدید آورنده مشکلات شهری در پردیس است.

محمد لاله با بیان این موضوع که فازهای یک و دو مسکونی به طور کامل در اختیار شهرداری پردیس است، ادامه داد: تمامی خدمات شهری از جمله آسفالت معابر، فضای سبز، تعمیر اماکن عمومی و . . . بر عهده شهرداری که در حدی قابل قبول صورت گرفته است.

این عضو شورای شهر با اعلام خبر اتمام پروژه سینمای جام جم پردیس تا سال 89 افزود: کمکهای کافی جهت جذب اعتبارات لازم به منظور تکمیل و راه اندازی این خانه هنر هفتم پردیس که متعلق به بخش خصوصی است، صورت گرفته و امیدواریم تا سال آینده به بهره برداری برسد.

عدم همکاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دلیل نبود داروخانه شبانه روزی

وی با ابراز گله مندی از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی به جهت عدم همکاری برای ایجاد داروخانه شبانه روزی بیان کرد: با وجود مکاتبات متعدد شورای اسلامی و اعلام آمادگی برخی پزشکان صاحب امتیاز داروخانه در پردیس هنوز پاسخی از این نهاد دریافت نکرده و شهروندان برای تهیه اقلام دارویی ضروری در ساعات پایانی روز، مجبور هستنند به شهرهای مجاور مراجعه کنند.

عضو شورای شهر جانماییهای نامناسب را دلیل بروز بسیاری از مشکلات در پردیس دانست و اظهار داشت: تعیین مکان مناسب برای انواع کاربریها از مواردی است که پیش بینی جامعی از آن در پردیس وجود نداشته و دیده می شود محلی جهت کاربری نانوایی اختصاص می یابد ولی تا سالها بعد خبری از احداث و راه اندازی آن نیست. نبود گورستان، گلخانه، کشتارگاه و اماکن دیگر خدماتی از پدیده های این جانمایی نامناسب است.

محمد لاله ادامه داد: شرکتهای سرمایه گذاری مسکن به دلیل قراردادهایشان با شرکت عمران پردیس مسئول خدمات رسانی به شهروندان فازهای سه و چهار هستند و این بدین معنی است که شهرداری وظیفه ای برای ارائه این خدمات ندارد.

این مسئول تاکید کرد: در پی مراجعات و شکایات مردمی همچنین مکاتبات انجام شده توسط اعضای شورای شهر مقرر شد پس از پایان لوله گذاری اداره گاز، معابر این دو فاز از شهر پردیس دارای آسفالتی مناسب شود.

فضاهای آموزشی فعلی پاسخگوی نیاز دانش آموزان در آینده نخواهد بود

وی با اشاره به آمار سالیانه هفت تا هشت درصدی افزایش جمعیت در این شهر و قیاس آن با رشد جمعیت یک و نیم درصدی سایر شهرها افزود: پردیس از قابلیت جذب جمعیتی بسیاری بالایی برخوردار است و در صورت تکمیل فازهای مسکونی، 300 هزار نفر سکنه آن خواهند بود.

لاله با ابراز نگرانی از کمبود فضاهای آموزشی در حال حاضر و آینده بیان کرد: با توجه به رشد سالیانه دانش آموزی پردیس، در صورتی که تدابیر لازم برای رفع این کاستی اندیشیده و اجرایی نشود، مشکلاتی همچون چند شیفت شدن مدارس، کاهش فضای کلاسها، کیفت پایین آموزشی و نارضایتی والدین دانش آموزان را در پی خواهد داشت.

شهرکهای صنعتی در راستای گرد هم آوردن صاحبان مشاغل پراکنده، دور کردن آلاینده های صنعتی از اماکن مسکونی و ایجاد بستری مناسب برای اشتغالزایی و رفع معضل بیکاری شکل گرفت.

شهر پردیس نیز دارای یک فاز صنعتی شامل شهرکهای صنعتی سیاه سنگ، خرمدشت، کمرد و سعید آباد است اما این مراکز با مشکلاتی روبرو هستند.

یکی از صاحبان مشاغل و کارگاه در سیاه سنگ با ابراز نارضایتی از معابر این شهرک گفت: بیشتر واحدهای صنعتی این منطقه به صنایع چوبی و فرآورده های آن اختصاص دارد و این خیابانهای خاکی یا دارای آسفالت آسیب دیده سمی مهلک برای این صنعت محسوب می شود. نبود آب قابل شرب و گاز شهری از دیگر نقایص این مناطق است.

نائب رئیس شورای اسلامی شهر پردیس کارشکنی شرکت گازکشی طرف قرارداد با شرکت عمران را دلیل عمده نبود گاز در مراکز صنعتی دانست و اظهار داشت: با فسخ قرارداد این شرکت و مذاکره با اداره گاز به زودی کار گازکشی به این شهرکها آغاز خواهد شد.

وی تاکید کرد: پروژه آسفالت خرمدشت از دو خیابان ابتدایی آن آغاز شده و این روند تا پایان کار معابر مشخص شده ادامه خواهد یافت.

به هرروی و با پیش بینی های صورت گرفته جمعیتی شهر جدید پردیس در صورت تکمیل باقیمانده فازهای مسکونی آن در آینده ای نزدیک جمعیت 300 هزار نفری را در خود جای می دهد و این موضوع ضرورت توجه مسئولان شهری را نسبت به این شهر جدید بیش از پیش گوشزد می کند.

به طور قطع در صورت عدم توجه کافی و توسعه ناهمگون شهر جدید پردیس با افزایش جمعیت در این منطقه کمبود امکانات فرهنگی و رفاهی برای شهروندان زمینه ساز بروز مشکلات عدیده خواهد شد و باید با هدف پیشگیری از این واقعه با بهره گیری از اصول شهرسازی همپا با توسعه فازهای مسکونی شهر جدید پردیس امکانات مورد نیاز ساکنان را در آن فراهم کرد.