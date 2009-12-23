"خورها" پاتوق جانوران موذی و آفت سلامتی مردم بندرعباس

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، خورهای سطح شهر بندرعباس در روزگاران قدیم به عنوان محلی برای ورود آب دریا به این محل و همچنین راهیابی آب رودخانه ها و بارندگی ها از طریق این خورها به دریا مورد استفاده قرار می گرفته اما در حال حاضر این خورها به دلیل ورود فاضلاب شهری به آن وضعیت مناسب ندارد و بوی بد فضلاب و همچنین رشد گیاهان زائد درون این خورها سبب شده است تا شهروندان ساکن در حاشیه این خورها با مشکلاتی روبرو شوند.

یکی از شهروندان در این زمینه به خبرنگار مهر در بندرعباس گفت: در زمان قدیم برخی ساکنین در کنار این خورها می خوابیدند و زمان استراحت خود را سپری می کردند ولی در حال حاضر به دلیل ورود فاضلاب و همچنین رشد بی رویه گیاهان خودرو درون خور، رفت و آمد ساکنین این مناطق نیز مشکل شده است.

این شهروند افزود: در حال حاضر استتار خورها توسط گیاهان سبب شده است تا معتادان و سگ های ولگرد در این خورها پرسه بزنند و این مشکل سبب کاهش امنیت در این مناطق شده است به طوریکه فرزندان ما برای عبور از حاشیه این خور و رفتن به مدرسه با مشکلاتی مواجه هستند.

وی همچنین ورود فاضلاب به درون خورها را یکی دیگر از مشکلات ساکنین عنوان کرد و افزود: ورود فاضلاب به درون خور سبب شده است تا بوی بد فاضلاب، ساکنین حاشیه خور را آزار دهد.

بودجه شهرداری نمی تواند جوابگوی ساماندهی کامل این خورها باشد

شهردار بندرعباس در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: یکی از مشکلات اصلی خورها، ورود فاضلاب شهری به درون آنهاست که امیدواریم شرکت آب و فاضلاب در این زمینه همکاری کند و با بهره برداری از سیستم فاضلاب شهری جلوی ورود فاضلاب به درون خورها گرفته شود.

شریفی نژاد همچنین در زمینه لایروبی این خورها افزود: در سال های گذشته لایروبی این خورها انجام گرفته است و امسال نیز این کار انجام می شود ولی بودجه شهرداری نمی تواند جوابگوی ساماندهی کامل این خورها باشد و برای زیبا سازی و ساماندهی خورهای سطح بندرعباس مشارکت بخش خصوصی ضروری است.

شورای شهر بندرعباس نیز به دنبال حل وضعیت فعلی خورهای بندرعباس قسمتی از جلسه گذشته خود را به چگونگی حل مشکل وضعیت خورها اختصاص داد.

قوانین سخت در شهرداری بندرعباس مانع سرمایه گذاری بخش خصوصی است

در این جلسه که با حضور معاون عمرانی شهرداری برگزار شد، بهاری گفت: مشارکت بخش خصوصی می تواند در زمینه ساماندهی خورها بسیار مفید باشد زیرا بخش خصوصی می تواند با مشارکت شهرداری بندرعباس در زمینه ساماندهی خورها اقدام کند تا این مشکل هرچه زودتر رفع شود.

وی به وجود برخی قوانین سخت در شهرداری بندرعباس برای مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه های شهری اشاره کرد و افزود: بدلیل وجود برخی موانع، سرمایه گذاران هرمزگانی و بندرعباسی در خارج از استان هرمزگان در اجرای طرح های تجاری و تفریحی سرمایه گذاری می نمایند که با تسهیل برخی موانع این سرمایه گذاران می توانند سبب پیشرفت و توسعه شهر بندرعباس باشند.

مریم اقبالی یکی از اعضای شورای شهر در زمینه مشارکت بخش خصوصی گفت: در سال گذشته بخش خصوصی تقاضای مشارکت در ایجاد مرکز تفریحی و تجاری در خورهای بندرعباس را داشت که بدلیل اینکه طرح مورد نظر سبب می شد روی سطح خور بسته شود و جریان آب مشخص نشود با این طرح در فرمانداری مخالفت صورت گرفت.

وی ابراز داشت: طرح جدید در شهرداری بندرعباس موجود است که بخش خصوصی تمایل دارد در بحث ساماندهی خورها مشارکت داشته باشد.

اقبالی در خصوص چگونگی ساماندهی خورها افزود: ایجاد مراکز تفریحی، تجاری و مسکونی از برنامه هایی است که بخش خصوصی می تواند در این بخش ها سرمایه گذاری داشته باشد.

عضو شورای شهر مشارکت بخش خصوصی در ایجاد مراکز تفریحی و ورزشی را در حاشیه خور بسیار مفید عنوان کرد و اظهار داشت: اگر فرمانداری با طرح جدید موافقت داشته باشد شاهد تحولی عظیم در بخش تفریحی، فرهنگی و ورزشی در شهر بندرعباس خواهیم بود زیرا این طرح شامل بخش های مختلفی از جمله ورزش های آبی است.

وی خاطرنشان کرد: در طرح جدید قسمت هایی از روی خور به صورت ایستگاه های تفریحی در نظر گرفته شده است و همچنین جریان آب درون خور نیز قابل مشاهده است.

در جلسه گذشته شورای شهر بندرعباس با کلیات مشارکت بخش خصوصی در زمینه ساماندهی و بهره برداری مطلوب از خور شیلات بندرعباس موافقت شد و این طرح برای طی مراحل قانونی به فرمانداری ارجاع داده می شود و در صورت موافقت فرمانداری شهرستان بندرعباس در خصوص جزییات چگونگی انجام و مشارکت بخش خصوصی در شهرداری و شورای شهر بندرعباس بحث و تبادل نظر خواهد شد.

مجید وفادار، سرپرست محیط زیست استان هرمزگان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس از وضعیت نامطلوب اغلب خورها و کانالهای صنعتی به ساحل خبر داد و اظهار داشت: در بررسی که بر روی پسابهای ورودی به ساحل صورت گرفته است حدود 20 نقطه شناسایی شده که خورها از مهمترین مکانهای ورودی فاضلاب به دریا هستند.

به گفته وی، نتایج آزمایشات نشان داده است که برخی فاکتورها در آب این خورها بالاتر از حد مجاز است و باعث ورود مقادیر متنابهی از مواد آلاینده به محدوده ساحل می شودف به عنوان نمونه فسفات اندازه گیری شده در پساب خورهای کور سوزان، سورو، شیلات و کانال فاضلاب جنب محله اوزیها حدود دو برابر حد تعیین شده استانداردهای زیست محیطی برای خروجی فاضلابها به آبهای سطحی و 600 برابر فسفات آب دریا است.

وفادار معتقد است میزان mpn، فسفات، نیترات و نیتریت، این خورها بالاتر از استانداردهای زیست محیطی است و با توجه به خطر ایجاد پدیده بلوم جلبکی موارد یاد شده از اهمیت زیادی برخوردار هستند.

خورها باعث بیماریهایی مانند حصبه، وبا بیماری های انگلی و ویروسی و حتی ایجاد اپیدمی شود

مسئول بهداشت محیط اداره بهداشت استان هرمزگان از فاضلابها به عنوان یکی از عوامل مهم آلودگی دریا یاد کرد.

نواب رازمند در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس گفت: در حال حاضر یکی از عوامل مهم آلوگی دریایی فاضلابهایی هستند که به طریق مختلف وارد دریا می شود و دارای خطرات بسیاری برای سلامت انسان هستند.

وی افزود: فاضلابهای محلات حاشیه نشین، فاضلاب شرکتها و موسسات، سرریز فاضلاب شهری که توسط شرکت فاضلاب رها سازی می شوند از جمله عوامل آلوده کننده دریا در شهر بندرعباس است.

وی خاطر نشان کرد: هنوز تصفیه خانه فاضلاب شهری بندرعباس نتوانسته کل شهر بندرعباس را پوشش دهد و این امر به تشدید پدیده کشند قرمز کمک می کند.

رازمند تصریح کرد: عامل دیگری که باعث آلودگی دریا می شود زباله هایی است که از طریق کشتیها، قایقها و افراد در دریا رها می شوند که مجدا به ساحل آورده می شود و باعث آلودگی و نازیبایی ساحل و ایجاد خطر برای انسان می شود.

به گفته وی ورود فاضلابها به خورها و راکد شدن آب بر اثر زباله ها موجب گندیدن آب می شود که برای حل این مشکل نیاز به لایروبی متوالی است..

رازمند اضافه کرد: ورود فاضلابهای خاگی به خورها باعث غنی شدن آب خورها از نظر غذایی شده که موجب رشد نیزارها می شود که محل مناسبی برای زندگی موشها است.

وی با بیان اینکه خورها برای انتقال آبهای سطح و انتقال آب باران استفاده می شوند، تصریح کرد: اما در حال حاضر تبدیل به مکانی امن برای جانداران ناقل بیماری شده است .

رازمند یادآورشد: حیواناتی مانند سگها، گربه ها، موشها و حتی مگسها که باعث انتقال بیماری به انسان می شود علاوه بر بوی بدی که باعث آزار انسان می شود ممکن است باعث بیماری هایی مانند حصبه، وبا بیماری های انگلی و ویروسی و حتی ایجاد اپیدمی شود.

در سالهای اخیر به گفته بسیاری از کارشناسان شهرداری نتوانسته است در جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی برای ایجاد مراکز تفریحی و ورزشی در ساحل و دیگر نقاط شهر بندرعباس موفق باشد و شهروندان بندرعباس امیدوارند شهرداری بتواند در مقاطعی که نمی تواند تمامی پروژه ها را انجام دهد، در جهت تسریع و همچنین پیشرفت مراکز تفریحی و ورزشی شهر بندرعباس از مشارکت بخش خصوصی استفاده نماید.