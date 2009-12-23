خلاقیت و نوآوری باید در میان دانش آموزان تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مجید مهدوی عصر سه شنبه در نشست مقدماتی سیزدهمین دوره مسابقات هنرهای تجسمی دانش آموزان کشور در گرگان افزود: اگر بخواهیم به سمت ترقی و تعالی حرکت کنیم باید نوآوری داشته باشیم.

وی یکی از هدفهای برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی را ایجاد آرامش روانی دانست و اظهار داشت: ‌یکی از اهداف جشنواره ایجاد آرامش روانی و اعتماد به نفس که در اثر خود باوری و خود یاری و احساس غروری است که نسبت به دست سازهای خود احساس می کنند و شرکت آنان در داوری کشوری را زمینه ساز می شود و نهایتا باعث می شود که این روحیه در آنان ایجاد شود تا آثار خود را در یک داوری بین المللی هم عرضه نمایند.

مهدوی به اهداف جزئی هم اشاره کرد و گفت: هدف اصلی از برپایی جشنواره هنرهای تجسمی این است که دانش آموزان در نمایشگاه های تشکیل شده حضور پیدا کنند و ایجاد انگیزه کنیم برای دیگر دانش آموزان و فرصتی پیش بیاید تا کارها را بازدید نمایند و رشته های هنری هم به دانش آموزان شناسانده شود.

معاون آموزش و نوآوری گلستان در این نشست گفت: ‌وظیفه اصلی ما این است که ابعاد وجودی همه دانش آموزان را رشد و تعالی بخشیم و پرورش انتخابی و گلخانه ای را از دامنه آموزش و پرورش دور سازیم، زیرا اصلی ترین محور حرکت دهنده جامعه دانش آموزان هستند و باید پرورش همه آنها مد نظر ما باشد.

محمدعلی ندافی در توضیح نظام سازی افزود: مهمترین و اصلی ترین فاکتور مورد توجه این اصل است و یکی از محورهای هنر تجسمی عینیت بخشیدن به این مسئله است.

وی اظهار داشت: اگر بناست که این سه مهم اتفاق بیفتد باید در دانش آموزان و هنر آموزانمان نشاط ایجاد نماییم و زمانی می توانیم شاهد برز و ظهور این امر باشیم که مدرسه، دانش آموز و معلم بانشاط باشند و زمانی قلبها برای پذیرش مهیا می شوند که دلها با محتوی پرنشاط و دینی پرشده باشند.

ندافی از هنرهای تجسمی به عنوان یکی از ابزارهای ایجاد تفکر یادگیری یاد کرد و گفت: هنر تجسمی ما نباید منحصر به سطح توانایی باشد بلکه باید هنر آموز و دانش آموز به هنر عشق بورزند و با توجه به کاری که انجام می دهد آن را مظهر عشق ورزی و محبت و دوستی بداندد.

در ادامه این نشست کارشناسان حاضر با شرکت در کارگروههای مختلف به بررسی اشکالات جشنواره دوازدهم و چگونگی ارسال آثار برای جشنواره سیزدهم و نیز راهها و شیوه های داوری پرداختند.