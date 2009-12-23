شماره چهاردهم "بیناب" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در شماره چهاردهم"بیناب" گفتارها و نوشتارهایی از دکتر نعمت الله فاضلی، علی اکبر فرهنگی، دکتر شاپور اعتماد، دکتر اعظم راودراد، مسعود گلستان حبیبی و ... ارائه شده است.

جامعه شناسی هنر عامه پسند از دکتر مسعود کوثری ، جامعه شناسی، فرم زیبایی شناختی و خاص‌بودگی هنر از جرمی تنر با ترجمه محمدرضا خراسانی، رویکردهای جامعه شناسی هنر"از ویکتوریا الکساندر با ترجمه حمیدرضا قربانی، هنر در عصر فناوری ارتباطات از مسعود گلستان حبیبی از دیگر مطالب بیناب جدید است.

همچنین در این نشریه گفتگوهایی با دکتر شاپور اعتماد با عنوان واقعیت اجتماعی اثر هنری و دکتر علی اکبر فرهنگی که با عنوان مکتب شیکاگو و نقد اصلاح صنعت فرهنگ آمده است.

فرهنگ پست مدرن، سرمایه داری، مدرنیسم و پست مدرنیسم، بازنگری صنعت فرهنگ، جامعه شناسی اقتصادی هنر نقاشی در ایران، آسیب شناسی نقاشی ایران در دوره قاجار، تداوم معماری ایرانی در تعامل سنت و همنوتیک هنر، موزه‌های عصر حاضر و ورانمایی‌های سینمایی سایر مطالب نشریه بیناب است.

دوماهنامه بیناب با مدیر مسئولی حسن بنیانیان و سردبیری مرتضی گودرزی دیباج توسط پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی حوزه هنری تولید از سوی انتشارات سوره مهر در 270 صفحه به قیمت 4500 تومان منتشر شده‌ است.