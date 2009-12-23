"جعبه درد" بهترین فیلم سال از نگاه منتقدان شیکاگو شد

به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد جدیدترین ساخته بیگلو در پنج رشته بهترین فیلم، کارگردان، بازیگر نقش اول مرد، بهترین فیلمنامه و فیلمبرداری نامزد دریافت جایزه بود که در هر پنج رشته موفق به دریافت جایزه شد. "جعبه درد" در هفته‌های اخیر جایزه بهترین فیلم از نگاه منتقدان نیویورک، لس آنجلس، سن فرانسیسکو، بوستن و لاس وگاس را نیز به دست آورده است.

کریستف والتس هم مطابق معمول برای ایفای نقش در فیلم سینمایی "لعنتی‌های بی‌آبرو" ساخته کوئنتین تارانتینو جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را به دست آورد. هموطن او میشائیل هانکه نیز با فیلم تحسین‌شده "روبان سفید" جایزه بهترین فیلم خارجی را دریافت کرد.

در رشته فیلم‌های مستند فیلم "انویل: داستان انویل" به عنوان مستند برگزیده منتقدان شیکاگو برگزیده شد. در حالی که این فیلم در فهرست نامزدهای اولیه اسکار بهترین فیلم مستند نیز حضور نداشت.

نیل بلامکمپ کارگردان فیلم "ناحیه 9" نیز عنوان متعهدترین فیلمساز سال 2009 را دریافت کرد، در حالی که کری مالیگان مانند بیشتر جوایز این فصل برنده جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن برای ایفای نقش در فیلم "یک آموزش" شد.