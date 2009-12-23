روایت دوباره کودکان ایرانی از "شبهای بمباران"

به گزارش خبرگزاری مهر، این خاطرات برای اولین‌بار در سال 1370 در قالب یک مجموعه 17 جلدی منتشر شد که اکنون بعد از 18 سال توسط انتشارات سوره مهر و در یک مجلد به چاپ دوم رسیده است.

فراخوان خاطرات کودکان و نوجوانان از بمباران و موشک‏باران شهرهاى ایران در طول جنگ تحمیلی توسط دفتر ادبیات و هنر مقاومت منتشر و خاطرات بسیاری از سراسر کشور ارسال شد.

داستان نویسانی چون داوود غفارزادگان و محمدرضا بایرامی خاطرات را مطالعه و پس از گزینش از نظر سندیت و جذابیت بهترین آنها را بدون تغییر در متن ویرایش کردند.

انتشار نتیجه این فعالیت در قالب مجموعه‌ای 17 جلدی با عنوان "شبهای بمباران" با استقبال خوبی مواجه شد اما همواره گلایه مخاطبان این بود که تهیه همه 17 جلد این مجموعه کمی دشوار است که حالا پس از تدوین مجدد این مجموعه توسط بایرامی و غفارزادگان با قرار دادن همه آنها در یک کتاب این مشکل رفع شده است.

چاپ دوم کتاب مجموعه "شب‌های بمباران" در 328 صفحه قطع رقعی و در شمارگان دو هزار و 500 نسخه منتشر شده است.