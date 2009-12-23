به گزارش خبرگزاری مهر، سرفصلهای بودجه پیشنهادی سال 89 از سوی دفتر امور چاپ در حالی اعلام شده که در سال جاری برای راهاندازی فاز اول موزه صنعت چاپ، راهاندازی کارگاه تخصصی آموزش چاپ و راهاندازی هشت هنرستان در هشت منطقه کشور اعتبار در نظر گرفته شده بود اما در بودجه سال 89 جدای از سرفصل آموزش، برای راهاندازی کارگاه آموزش تخصصی رشته چاپ در دانشکده علمی کاربردی با تمامی تجهیزات مورد نیاز، اعتباری به مبلغ یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان پیشنهاد شده است.
همچنین برای تقویت پایههای آموزش رشته چاپ، پیشنهاد طرح کمک به راهاندازی هشت هنرستان چاپ در هشت قطب مهم که دارای توان چاپی بالایی هستند (از جمله تهران) در قالب بودجه ارائه شده است که مبلغ 720 میلیون تومان نیز برای آن پیشبینی شده است.
جلال ذکایی در این باره گفت: به پیشنهاد دفتر امور چاپ برای راهاندازی موزه صنعت چاپ که هماکنون مقدمات اجرایی آن در حال نهایی شدن است مبلغ دو میلیارد تومان نیز تخصیص یافته است. طبق تفاهمنامهای که بین کتابخانه ملی و معاونت فرهنگی ارشاد انجام گرفته، قرار شد ساختمان قدیمی این کتابخانه در خیابان سی تیر بازسازی شده و تبدیل به موزه چاپ و نشر شود.
وی افزود: بر اساس برنامهریزیهای انجام گرفته، این موزه دارای بخشهای متنوعی از جمله بخش نمایش ماشینآلات و تجهیزات قدیمی، اسناد و مکتوبات مربوط به حوزه چاپ، کتابهایی که برای اولین بار به چاپ رسیدهاند، بازسازی یک چاپخانه قدیمی، کارگاه آموزشی صحافی سنتی و فضای نمایشگاهی به عنوان گالری چاپ و نشر در فضایی بالغ بر دو هزار متر مربع خواهد بود.
مدیر کل دفتر چاپ وزارت ارشاد تصریح کرد: از دیگر سرفصلهای بودجه سال 89 میتوان به کمک به برگزاری جشنواره صنعت چاپ، کمک به تشکلهای صنفی در جهت حضور در نمایشگاههای تخصصی خارج از کشور، کمک به برگزاری نمایشگاهها و جشنوارههای تخصصی داخلی و خرید کتابهای تخصصی خارجی به منظور راهاندازی کتابخانه تخصصی صنعت چاپ اشاره کرد.
ذکایی در پایان اضافه کرد: البته عناوینی که ما پیشنهاد میدهیم بسیار متنوع است و تجربه سالهای قبل حاکی از این است که تمام این عناوین پیشنهاد شده به تصویب نخواهند رسید و به چند سرفصل محدود میشود.
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