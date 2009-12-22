به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، اراز محمد سارلی عصر سه شنبه در بازدید از نمایشگاه کتاب در گرگان افزود: در سال گذشته ما شاهد حضور ناشران برجسته و مطرح بوده ایم اما امسال نبود ناشران برجسته کشور در استان باعث شده است که مردم کمتر اقدام به خرید کتابهای تخصصی کنند.

وی اظهار داشت: در سال قبل غرفه اطلاعات همراه با مجلات، روزنامه اطلاعات بود اما امسال چنین نیست همچنین غرفه وزارت امور خارجه نیز فاقد جدید ترین آثار منتشر شده است.

سارلی از استقبال مردم از غرفه مختوم قلی فراغی اظهار رضایت کرد و گفت: استقبال از این غرفه بسیار عالی بوده و دلیل این امر نیزمخاطب شناسی این غرفه بوده است.

مسئول انتشارات مختومقلی فراغی دیوان کاملی مختومقلی، مشاعیر زنان ترکمن، رمان مختومقلی، کتاب مارال و ده ها کتاب دیگر از جدیدترین کتابهای چاپ شده عنوان کرد.

چهارمین نمایشگاه کتاب استان گلستان بیست و چهارم آذرماه به مدت یک هفته در مصلی وحدت گرگان در دو نوبت صبح و عصر برای علاقمندان و دوستاران کتاب و کتابخوانی دایر است.