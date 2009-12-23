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۲ دی ۱۳۸۸، ۱۴:۱۹

"راهنمای صحافان" منتشر می‏شود

"راهنمای صحافان" منتشر می‏شود

کتاب راهنمای صنف صحافان به همت اتحادیه صحافان منتشر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این کتاب راهنما که با هدف معرفی تمامی اعضای این اتحادیه، فعالیتهای آنها و تجهیزاتی که در اختیار دارند منتشر می شود اطلاعات مربوط به واحدهای صحافی به چاپ می‌رسد.

 با انتشار این کتاب راهنما گروههایی که به خدمات اعضای این اتحادیه نیاز دارند  آسانتر می توانند واحدهای مورد نظر خود را بر حسب ماشین آلات و امکانات موجود شناسایی کنند و واحدی را برای ارائه سفارش برگزینند که با سفارش آنها هماهنگی داشته باشد.

برای انجام کارهای انتشار این کتاب راهنما 6 ماه زمان در نظر گرفته شده است و کارهای فنی آن در یک شرکت انجام می شود.

کد مطلب 1005314

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