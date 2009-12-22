به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، محمد تکلوزاده عصر سه شنبه با اشاره به بحران خشکسالی در استان کرمان در جمع خبرنگاران گفت: برای مقابله با آثار مخرب خشکسالی در استان کرمان در سال جاری 20 میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است که در راستای کنترل بحران خشکسالی هزینه می شود.

وی با اشاره به کاهش منابع آبی استان کرمان گفت: با توجه به کاهش سطح منابع آبهای زیر زمینی در استان جایگزین کردن سیستمهای آبیاری مکانیزه با آبیاری سنتی ضروری است.

تکلوزاده افزود: سال گذشته نیز 20 میلیارد تومان اعتبار برای اجرای آبیاری تحت فشار در 10 هزار هکتار از زمینهای کشاورزی کرمان اختصاص یافت که 50 درصد تسهیلات بلاعوض و بقیه به صورت وام بانکی کم بهره پرداخت شد.

تکلوزاده خاطرنشان کرد: در سال جاری نیز 16 میلیارد تومان اعتبار در راستای مکانیزه کردن سیستمهای آبیاری هزینه می شود.

وی دلیل هدر رفتن آب در بخش کشاورزی را استفاده از روشهای سنتی و غرق آبی در آبیاری باغات و مزارع استان اعلام کرد.