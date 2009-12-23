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۲ دی ۱۳۸۸، ۱۰:۰۵

در آستانه پایان سال/

سینمای آمریکا به مرز فروش 10 میلیارد دلار نزدیک می‌شود

سینمای آمریکا به مرز فروش 10 میلیارد دلار نزدیک می‌شود

صنعت سینمای آمریکا تنها 98 میلیون دلار کمتر از رقم جادویی 10 میلیارد دلار فاصله دارد تا یکسال بی‌نظیر و رکوردشکن را در زمینه فروش بلیت را پشت سر بگذارد.

به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد با اکران عمومی فیلم سه ‌بعدی و پرهزینه "آواتار" ساخته جدید جیمز کامرون و فروش استثنایی این فیلم در آخرین هفته‌های سال 2009، مجموع فروش محصولات سینمای آمریکا تا چند روز دیگر از مرز 10 میلیارد دلار گذر خواهد کرد و به این ترتیب سالی رویایی را رقم می‌خورد.

"آواتار" تاکنون در اکران داخلی و بین‌المللی 242.5 میلیون دلار فروش داشته که برای فیلمی که دنباله یک فیلم موفق دیگر نیست، فروشی فراتر از تصور به شمار می‌رود. تازه‌ترین فیلم خالق "تایتانیک" تاکنون 165.5 میلیون دلار در جهان و 77 میلیون دلار در آمریکای شمالی فروش کرده است.

این در حالی است که از روز چهارشنبه دو فیلم "شرلوک هلمز" و "بالا در آسمان" اکران خود را آغاز خواهند کرد که فروش‌هایی بالا برای هر دو فیلم پیش‌بینی می‌شود.

کد مطلب 1005319

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