به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اتحادیه چاپخانهداران درباره حضور این اتحادیه در نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی در بهمن ماه گفت: این نمایشگاه با همکاری مجمع امور صنفی و اتحادیه های چاپخانه داران، صحافان و لیتوگرافان برگزار می شود.
جلیل غفاری رهبر افزود: اتحادیه صحافان در نظر دارد که در این نمایشگاه دو سمینار در زمینه افست و بسته بندی برگزار کند که برنامههای آن در هفته جاری مشخص میشود.
وی در پایان و در پاسخ به این پرسش که اتحادیه برای معرفی فعالیتهای خود در این نمایشگاه چه اقداماتی انجام میدهد گفت: امسال هم مانند سالهای گذشته هر سه اتحادیه غرفه ای خواهند داشت و ما نیز فعالیتهای رستههای مختلف صحافی را به بازدیدکنندگان معرفی می کنیم.
نظر شما