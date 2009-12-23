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۲ دی ۱۳۸۸، ۱۰:۲۸

به همت اتحادیه صحافان/

دو سمینار تخصصی در نمایشگاه چاپ و بسته‌بندی برگزار می‌شود

دو سمینار تخصصی در نمایشگاه چاپ و بسته‌بندی برگزار می‌شود

به گفته رئیس اتحادیه صحافان این اتحادیه بهمن ماه سال جاری در نمایشگاه بین‌المللی چاپ و بسته‌بندی دو سمینار در زمینه افست و بسته بندی برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران درباره حضور این اتحادیه در نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی در بهمن ماه گفت: این نمایشگاه با همکاری مجمع امور صنفی و اتحادیه های چاپخانه داران، صحافان و لیتوگرافان برگزار می شود.

جلیل غفاری رهبر افزود: اتحادیه صحافان در نظر دارد که در این نمایشگاه دو سمینار در زمینه افست و بسته بندی برگزار کند که برنامه‌های آن در هفته جاری مشخص می‌شود.

وی در پایان و در پاسخ به این پرسش که اتحادیه برای معرفی فعالیتهای خود در این نمایشگاه چه اقداماتی انجام می‏دهد گفت: امسال هم مانند سالهای گذشته هر سه اتحادیه غرفه ای خواهند داشت و ما نیز فعالیتهای رسته‌های مختلف صحافی را به بازدیدکنندگان معرفی می کنیم.

 

کد مطلب 1005320

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