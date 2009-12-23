به گزارش خبرگزاری مهر، پیپرلینکس در ادامه برنامه‌های خود تنها به شرکت بازرگانی توزیع‌کننده کاغذ، تابلوهای بازرگانی و نمایشی، کالاهای گرافیکی و محصولات بسته‌بندی تبدیل خواهد شد.

این مسئله در چند ماه آینده منجر به حذف 252 موقعیت شغلی در این دو کارخانه کاغذسازی در استرالیا خواهد شد.

فروش باقیمانده دستگاهها در برنی یکی از نقشه‌های جایگزین است که تعطیلی کارخانه را کامل خواهد کرد و 170 شغل، بسته به میزان این فروش ممکن است از بین نرود.

انتظار می‌رود تعطیلی این دو کارخانه تا ژوئن 2010 تکمیل شود و برای این شرکت هزینه‌ای برابر 170 میلیون دلار استرالیا دربرداشته‌ باشد.

تام پارک، مدیرعامل پیپرلینکس ‌گفت: با این‌که این تصمیم، تصمیم سختی بود ولی برای همه سهامداران ما اطمینان بیشتری را فراهم می‌آورد و یکی از تردید‌های اصلی را که بر شرکت و کارمندانش سایه افکنده بود، مرتفع می‌سازد.

دیو آلن معاون مدیر کل پیپرلینکس در انگلستان گفت: این تغییر نشان‌دهنده خروج نهایی پیپرلینکس از صنعت ساخت کاغذ است و به کارخانه این فرصت را می‌دهد که بر فعالیتهایش در زمینه‌های خرید و فروش و تجارت کاغذ تمرکز بیشتری داشته باشد.

وی افزود: این حرکت همچنین نشانگر آن است که ما در زمینه‌های جدید تابلوهای بازرگانی و نمایشی و در زمینه‌های جدید دیگر نظیر تجارت ملی بسته‌بندی‌‌امان موسوم به پرپل پکجینگ فعالیت بیشتری خواهیم داشت.