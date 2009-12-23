یادنامه حسین ابراهیمی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این یادنامه که با عنوان "یاد گل سرخ" به همت انجمن نویسندگان کودک و نوجوان منتشر شده است مجموعه یادداشتها و مقالات دست‌اندرکاران و فعالان ادبیات کودک و نوجوان درباره زنده یاد حسین ابراهیمی (الوند) مترجم نام آشنای ادبیات نوجوان است که در مهر ماه سال 86 به دلیل بیماری سرطان درگذشت.

در این کتاب که توسط شهرام اقبال زاده، محسن هجری و علی قنبری تهیه و تدوین شده است مقالاتی از جمال‌الدین اکرمی، مهدی حجوانی، پیروز قاسمی، محمد قصاع، شهرام اقبال زاده، جواد محقق، فرمهر منجزی و ... منتشر شده است.

انجمن نویسندگان کودک و نوجوان پیش از این در سال 86 یادنامه "از الوند تا دماوند" را به مناسبت مراسم بزرگداشت این مترجم ادبیات نوجوان در زادگاهش گلپایگان منتشر کرده بود.

این کتاب در 187 صفحه با شمارگان 1000 نسخه و با حمایت مالی موسسه خانه کتاب منتشر شده است.

حسین ابراهیمی (الوند) متولد 1330 در گلپایگان در طول فعالیت ادبی خود بیش از 100 عنوان کتاب برای نوجوانان از زبان انگلیسی به فارسی ترجمه کرد. اما بیش از این به دلیل راه اندازی خانه ترجمه کودک و نوجوان و معرفی بسیاری از کتابهای مطرح ادبیات کودک و نوجوان به ایرانیان مشهور بود.

از میان ترجمه‌های او می توان به رویای بابک، موش کوچولو، ماهی، آخرین گودال و ... اشاره کرد. مجموعه سه جلدی "چرخ گردون" پس از درگذشت او توسط انتشارات قدیانی منتشر شد و ترجمه ناتمامش از سه گانه "آتش دزد" نوشته تری دیری که به همت دخترش نوشین ابراهیمی به پایان رسید، توسط نشر افق به چاپ رسیده است.