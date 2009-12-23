افزایش دو هزار دهیاری به مجموعه روستاهای کشور

به گزارش خبرنگار مهر درکرج، مجید عبداللهی شامگاه سه شنبه در نشست تخصصی دهیاری های غرب استان تهران در دانشگاه تربیت معلم با اشاره به وجود 23 هزار دهیاری در روستاهای کشور افزود: این تعداد دهیاری تا پایان برنامه پنجم توسعه به 25 هزار دهیاری افزایش می یابد.

وی پیشرفت علم جغرافیا در کشور را مثبت ارزیابی و عنوان کرد: فعالیت 920 بخش، 363 شهرستان و هزار و 197 شهر در کشور زمینه گستردگی علمی در این بخش را فراهم کرده کرده است.

این مسئول تغییر در وضعیت جمعیت روستایی کشور طی 50 سال گذشته را یادآور شد و با بیان اینکه در این سالها جمعیت روستایی 68 درصد جمعیت کل کشور بود، اظهار داشت: در حال حاضر با عکس این آمار در کشور مواجه هستیم.

عبداللهی در ادامه از روند رو به رشد توسعه شهرهای کشور خبر داد و بیان کرد: تعداد شهرهای کشور در این مدت از 199 شهر به هزار و 97 شهر افزایش یافته است.

وی تغییر نظام مدیریتی روستا از سال 1316 به بعد را یادآور شد و عنوان کرد: به موجب مصوبات این تقسیم کشوری، واحدی به نام دهدار برای اداره دهستان تعریف شد که قبل و بعد از انقلاب نیز وجود داشت.

مدیرکل دفتر عمران و توسعه روستایی وزارت کشور با اشاره به حذف دهداری و جایگزینی نظامی با عنوان دهیار گفت: با شکل گیری دهیاری، مدیریت روستا برعهده دهیار قرار گرفت.

در گذشته 47 درصد دهیاران زیر دیپلم بودند

عبداللهی با تاکید بر ضرورت داشتن سطح تحصیلات مناسب برای دهیاران خاطرنشان کرد: در گذشته 47 درصد دهیاران سطح تحصیلات زیر دیپلم داشتند.

وی گفت: پس از اصلاح قانون دهیاری ها حداقل مدرک تحصیلی این افراد برای قرار گرفتن در سمت دهیار دیپلم عنوان شد.

این مسئول با یادآوری تصویب قانون شوراها در سال1357 اظهار داشت: شوراها در این دوره برای 33 هزار و 100 شهر شکل گرفت این در حالیست که در روستاها دهیار جایگزین شورا شد و هم اکنون نیز این نهاد در 23 هزار روستای کشور وجود دارد.

غرب استان تهران 570 دهیاری دارد

عبداللهی از فعالیت 570 نهاد دهیاری فعال در غرب استان تهران خبر داد و افزود: در حال حاضر در تهران 362 دهیاری و درغرب این منطقه نیز 149 نهاد دهیاری جود دارد.

وی با اشاره به مجوز دفتر عمران و توسعه روستایی وزارت کشور برای راه اندازی 21 هزار و 851 دهیاری بیان کرد: تا پایان برنامه پنجم توسعه نیز نهاد مدیریت روستایی در همه روستاهای کشور مستقر می شود.

وزارت کشور باید بحث مدیریت منطقه ای روستاها را جدی بگیرد

مدیر مرکز قطب علمی تحلیل مخاطرات طبیعی داشگاه تربیت معلم نیز در ادامه این نشست تخصصی بر پیگیری بیش از پیش وزارت کشور در خصوص مدیریت منطقه ای روستاها تاکید کرد و گفت: این مهم در شناختن توانایی های روستایی نقش بسزایی دارد.

بهلول علیجانی بر ضرورت ارتباط روستاها با شهرهای اطراف تاکید کرد و افزود: در این خصوص شناسایی بحرانهایی که تهدیدی برای روستاها به شمار می روند، لازم و بسیار مهم است.

این مسئول، کیفیت زمینهای روستایی و تحلیل مسائل مریوط به آن را مهم ارزیابی و با اشاره به 32 درصد جمعیت روستایی کشور بیان کرد: در حال حاضر این درصد از روستاییان مسئول تهیه غذای خود و 68 درصد باقیمانده جمعیت کشور هستند که با توجه به این امر، رفع کردن مشکلات بخش روستایی باید در راس برنامه های کشور باشد.

علیجانی تحلیل فضای روستا را از جمله راهکارهای رفع مشکلات مناطق روستایی عنوان و تاکید کرد: در این صورت روستاها می توانند در همه زمینه ها به خودکفایی برسند.

تغییر رویه در اداره روستاها نیاز اساسی است

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم نیز در ادامه این نشست، تغییر رویه در اداره روستاها را عنوان یک نیاز مهم دانست.

وحید ریاحی از سکونت 400 هزار روستایی در غرب استان تهران خبر داد و گفت: این تعداد در اطراف چهار شهرستان شهریار، ساوجبلاغ، نظرآباد و کرج ساکن هستند.

وی تاکید کرد: این موضوع نیاز به توجه جدی مسئولان به ویژه قبل از استان شدن دارد و در این خصوص دهیاران باید آموزشهای لازم را ببینند.