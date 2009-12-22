به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، خانواده های قربانیان ارتش انگلیس در جنگ افغانستان برای وادار کردن لندن به منظور خروج از این کشور اقدام به جمع آوری 30 هزار امضا کرده اند.

پدر یکی از نظامیان کشته شده انگلیسی در افغانستان، پس از ارائه درخواست حاوی 30 هزار امضا به دفتر نخست وزیری انگلیس گفت: این جنگ به بهانه های واهی و با وجود داشتن محدودیتهای مالی و تجهیزاتی آغاز شده است.

وی همچنین جنگ افغانستان را جنگی بیهوده نامیده و از آن به عنوان اقدامی غیراخلاقی و نادرست یاد کرد. وی این سخنان را به نمایندگی از والدین دیگر نظامیان کشته شده کشورش در افغانستان ایراد کرده و از دولت انگلیس خواست هر چه سریعتر به حضور نظامی خود در افغانستان پایان دهد.

این اقدام در حالی انجام می شود که طی ماههای اخیر افزایش تلفات نظامیان انگلیسی در افغانستان موجی از انتقادها را متوجه دولت "گوردون براون" کرده است.

این در حالی است که شمار کشته شدگان ارتش انگلیس در افغانستان طی سال جاری میلادی به 100 نفر رسیده و در مجموع تلفات این کشور از زمان آغاز اشغال افغانستان به 241 نفر رسیده است.

خاطر نشان می شود انگلیس در حال حاضر 9 هزار نیروی نظامی در افغانستان دارد و به گفته براون قرار است در آینده نزدیک به این تعداد 500 نظامی دیگر افزوده شود.