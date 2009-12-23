فیلمبرداری "لطفا مزاحم نشوید" دیروز تمام شد

محمد احمدی تهیه‌کننده و فیلمبردار این فیلم سینمایی به خبرنگار مهر گفت: فیلمبرداری دیروز در خیابان ستارخان به پایان رسید، بخش‌هایی از اپیزود اول را در آخرین روز فیلمبرداری با باران کوثری و افشین هاشمی گرفتیم، 70 درصد از تدوین انجام شده صداگذاری را امیرحسین قاسمی انجام می‌دهد و به زودی آهنگساز مشخص می‌شود.

باران کوثری، افشین هاشمی، مزدک میرعابدینی، شمسی صادقی، ارغوان آقایی، فوژان قبادیان، هدایت هاشمی، لیلی فرهادپور، حمید جوکار، هادی عامل هاشمی، مرتضی اکبری، شیرین زنگنه، شیرین یزدانبخش، محسن کاظمی و حامد بهداد بازیگران این فیلم هستند.

عوامل تولید "لطفا مزاحم نشوید" عبارتند از فیلمنامه‌نویس و کارگردان: م. عبدالوهاب، مدیر فیلمبرداری و تهیه‌کننده: م. احمدی، طراح صحنه و لباس: امیر اثباتی، دستیار اول و برنامه‌ریز: محسن قرایی، طراح گریم: مهرداد کیانی، مدیر صدا: یدالله نجفی، مجری طرح و مدیر تولید: سعید هاشمی، عکاس: آرش صادقی و روابط عمومی: لیلی فرهادپور.

مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در تهیه این فیلم مشارکت دارد.

