طرحهای پیشنهادی دور سوم سفر هیئت دولت به استان قزوین باید تهیه شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، سیروس صابری شامگاه سه شنبه در جلسه کارگروه تحول اجتماعی که در استانداری تشکیل شده بود، اظهار داشت: دستگاه های اجرایی در مدت 20 روز آینده باید طرحهای پیشنهادی خود را در حوزه امور فرهنگی و اجتماعی به استانداری ارسال کنند تا پس از بحث و بررسی کارشناسی و هماهنگی و توافق با وزارتخانه ها ی مربوط برای تصویب نهایی در دور سوم سفر هیئت دولت به استان آماده و قابل ارائه باشد.

وی افزود: مدیران و کارشناسان دستگاه های اجرایی می توانند در ارائه طرحها و پروژه های خود از مصوبات دور سوم سفر سایر استانها به عنوان الگو و مرجعی برای تدوین و ارائه طرحهای پیشنهادی خود استفاده کنند و شرایط و ویژگی های استان را در آن لحاظ کنند.

صابری با اشاره به اولویتها و محورهای اصلی در تهیه و تدوین طرحهای پیشنهادی خاطرنشان کرد: در تنظیم طرحهای پیشنهادی باید موضوعات و مسائلی از قبیل کاهش آسیبهای اجتماعی، ارتقای فرهنگ عفاف و حجاب، نشاط و سلامت اجتماعی و ارتقای همبستگی و اعتماد عمومی مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

وی افزود: تعیین جامعه هدف از دیگر موضوعاتی است که در ارائه طرحها باید مد نظر کارشناسان و مدیران دستگاه ها باشد به گونه ای که جوانان، دانش آموزان و دانشجویان بیشتر از سایر گروه ها مورد توجه باشند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین همچنین خواستار توجه به جنبه های ملی و فرا استانی طرحهای پیشنهادی شد.

در این جلسه رضا سجادفر مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری گفت: دور سوم سفرهای استانی رئیس جمهور و هیئت دولت بیشتر در زمینه های فرهنگی و اجتماعی استانها خواهد بود.

وی بیان کرد: در همین راستا دستگاه های اجرایی باید کمتر به طرحهای عمرانی مرتبط با دستگاه خود بپردازند و بیشتر برنامه های فرهنگی و اجتماعی دستگاه خود را که جنبه کاربردی دارد، مطرح کنند.