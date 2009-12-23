رهایی از اتکا به نفت در گرو تقویت مراکز تحقیقاتی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، محمدرضا حسیننژاد عصر سه شنبه در بازدید از جهاددانشگاهی خراسان شمالی، اظهار داشت: کشور به چنین مراکزی به شدت نیاز دارد تا بتواند همگام با رشد تحقیقات در دنیا پیش رود و خودکفا شود.
وی افزود: مراکز رشد به عنوان مراکز مادر به منظور حمایت از سازندگان و تولیدکنندگان ایفای نقش میکنند که خدمات آنها در سطح بینالمللی برای کشور دستاورد خواهد داشت.
حسین نژاد ادامه داد: چنین مراکزی میتوانند به نهادی مطمئن برای سرمایهگذاران تبدیل شوند که آنان با اطمینان خاطر در حوزه فناوریها و اختراعاتی سرمایهگذاری کنند که با یک مجموعه منسجم و مورد وثوق تایید شدهاند و حمایت میشوند.
نماینده شیروان در خانه ملت اظهار داشت: باید در مراکز رشد و حوزههای تحقیقاتی وپژوهشی بخشهایی برای بازاریابی و نیازسنجی کشورهای مختلف نیز فعال شود تا با شناسایی نیازهای هر منطقه، محققان و مخترعان به تولید و عرضه محصولات خود در آن نقطه مشخص بپردازند.
وی تصریح کرد: اکنون کشورهایی مانند چین با همین راهبرد با تولیدات خود یاراقبضه کردهاند.
حسیننژاد تاکید کرد: کشور برای رهایی از تکمحصولی و اتکا به نفت و اینکه بتواند در دنیا حرف اول را بزند باید به تکنولوژی و فناوری و تولید روی بیاورد.
وی اذعان کرد: تحقق خودکفایی و خوداتکایی کشور در گرو حمایت همهجانبه از مراکزی همچون جهاددانشگاهی است.
وی همچنین با اشاره به برنامههای جهاددانشگاهی خراسان شمالی و مرکز رشد واحدهای فناور بجنورد، اظهار داشت: برغم نوپا بودن این مجموعه، اقدامات انجام شده بسیار ارزشمند است و پیشرفتها و دستاوردهای خوبی برای استان حاصل شده است.
نماینده شیروان با بیان اینکه مهمترین پتانسیل جهاددانشگاهی خراسان شمالی برخورداری آن از نیروهای مدیر ولایق است، افزود: استاندار و مدیران ارشد استان باید با جدیت از این مرکز حمایت کنند.
وی ادامه داد: در شهرستانها نیز فرمانداران باید برای فعال شدن نمایندگیهای جهاددانشگاهی و گسترش برنامههای آن یاریرسان باشند.
رئیس جهاددانشگاهی خراسان شمالی نیز گفت: امروزه جهان به جای جنگ نظامی با جنگ تکنولوژی و فناوری مواجه است.
شاهینفر افزود: در چنین شرایطی باید با اعتماد و عزم ملی، با کار و تلاش و پیگیری برای استقلال نظام و خوداتکایی کشور کوشش کرد.
وی ادامه داد: امروز در دنیا کشورهایی مانند چین با محصولات خود دنیا را تسخیر کردهاند و از سویی اجازه ورود تولیدات سایر کشورها به کشور خود را نیز نمیدهند.
رئیس مرکز رشد واحدهای فناور خراسان شمالی تاکید کرد: در چنین شرایطی باید از اتلاف وقت و سرمایه و انرژی جلوگیری و برای تعالی کشور از نظر علمی و تحقیقاتی تلاش شود.
وی اضافه کرد: هدف، کار و تلاش بیوقفه و ارایه خدمت به جامعه، برای تعالی نظام برای استقلال و خودکفایی است.
شاهین فر در ادامه با اشاره به برنامههای جهاددانشگاهی خراسان شمالی گفت: با توجه به وجود مراکز علمی همسو در مرکز استان، عدم گستردگی این مراکز در شهرستانها و توسعه خدمات به آنها از اهداف در اولویت است که حمایت فرمانداران، نمایندگان و مسئولان شهرستانی و استقبال از خدمات مجموعه در تحقق این هدف یاریرسان خواهد بود.
نظر شما