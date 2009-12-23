85 درصد جرائم خراسان رضوی در مشهد صورت می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سرهنگ ماشاءالله صادقی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران و در خصوص طرح تشدید پلیس در رابطه با سرقت، دستگیری سارقان و زورگیران افزود: اقداماتی در ناجا نسبت به مقابله با جرائم با توجه به افزایش برخی جرائم خشن، درخواستها و شکایات واصله از مردم صورت گرفت که در جلسه مشترک با حضور مقامات قضایی، دادستان، پلیس های تخصصی و بویژه پلیس آگاهی، فرماندهی انتظامی خراسان رضوی و مشهد راهکارهایی در خصوص این طرح ارائه شد.

وی باتوجه به فعالیت شبانه روزی پلیس آگاهی تصریح کرد: پلیس آگاهی در آبان ماه سال جاری توانسته افزایش 78 درصدی وقوع ها و 93 درصدی کیف قاپی و کاهش 48 درصدی سرقت به عنف و 35 درصدی کیف قاپی را داشته باشد.

صادقی با توجه به اجرای این طرح در قالب زورگیری و کیف قاپ ادامه داد: در آذرماه سال جاری شاهد دستگیری 106 زورگیر و کیف قاپ در دو رده زن و مرد بوده ایم و تمام این افراد جوان و زیر 30 سال سن دارند که در قالب باندها و گروه های انفرادی و جمعی مختلف بوده که در حال حاضر به جرائم مختلفی اعتراف کرده اند و در نهایت منجر به کشف مواد مسروقه شده است.

وی افزود: در این طرح نسبت به جمع آوری 10 هزار قبضه سلاح سرد و کشف 48 هزار و 358 قلم لوازم آرایشی غیر مجاز، 70 دستگاه گوشی قاچاق، 700 قلم البسه خارجی، 10 کارتن مواد پروتئینی نیروزا، 328 هزار و 255 لیتر سوخت قاچاق اقدام شده است.

وی عوامل این جرایم را اعتیاد بیکاری و سرگرمی دانست و خاطرنشان کرد: پلیس در خصوص پیشگیری و کاهش جرایم و گسترش گشتهای محسوس و نامحسوس و راه اندازی گشتهای موتوری اقدام کرده است.

رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی ادامه داد: با توجه به ترافیک مشهد و مانور زورگیران، پلیس نسبت به راه اندازی گشتهای موتوری آموزش دیده اقدام کرد تا با این امر شاهد کاهش وقوع جرم و افزایش ضریب امنیت برای شهروندان زائران و مسافران بود.

صادقی با توجه به سرقت طلا فروشی شب گذشته در مشهد افزود: این سرقت مسلحانه توسط 2 سارق و سرقت 3 تا 3.5 کیلوگرم طلا از ویترین مغازه انجام شده است که عملیات پیگیری این امر در حال اجراست.

این مقام انتظامی نتایج و عملکرد مثبت ناجا در خراسان رضوی را علاوه بر همکاری و فعالیت شبانه روزی همکاران پلیس آگاهی و حمایت دستگاه قضایی مرهون حضور مردم و نقش موثر آنان دانست و افزود: شهروندان و زائران باید نسبت به نکات ایمنی در محل کار و منزل، استخدام کارگر در منزل، انتقال وجوهات نقدی و غیرنقدی ارزشمند به بانکها و مراکز امن، ایست خودرو پشت چراغ قرمز با شیشه های بسته و درهای قفل شده و عدم رها کردن خودرو روشن اهتمام ورزند.

همچنین صادقی در پایان از شهروندان و زائران محترم خواست ضمن رعایت نکات ایمنی از مالباختگان خواست با مراجعه به پلیس آگاهی موارد مسروقه خود را شناسایی کنند.

در حاشیه این نشست خبری نمایشگاهی از کشفیات پلیس آگاهی خراسان رضوی در موارد مختلف برپا شده بود.