به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران امروز سه شنبه در این زمینه اعلام کرد که متهمان این پرونده ها هفت نفر هستند و کیفر خواست پرونده های مربوط به متهمان یاد شده در پی تکمیل تحقیقات از سوی مدعی العموم صادر شده است.

محاکمه متهمان مذکور هفته آینده در یکی از شعب دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار خواهد شد.

پیش ازاین عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران اعلام کرده بود که این دادستانی بدون اغماض با توهین کنندگان به آرمانهای انقلاب اسلامی برخورد کرده و رسیدگی به اتهامات متهمان یاد شده در اسرع وقت انجام خواهد شد.