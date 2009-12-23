حجت الاسلام مرتضی وافی مسئول مرکز مطالعات راهبردی خیمه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مرکز مطالعات هنر آیینی اخیرا در مرکز مطالعات راهبردی خیمه تشکیل شده و با سه موضوع تاریخ، ادبیات و موسیقی فعالیت می کند که تا کنون دو بخش آن ساماندهی و شکل دهی شده است.

فعالیت واحد موسیقی و نواهای عاشورایی

وی افزود: واحد موسیقی و نواهای عاشورایی و واحد ادبیات با عنوان انجمن شاعران عقیده در مرکز مطالعان هنر آیینی فعالیت می کند؛ اما در بحث تاریخ هنوز وارد نشده ایم و این واحد فعال نشده است.

حجت الاسلام وافی با اشاره به اینکه انجمن شاعران عقیده درسه بخش کار خود را شروع کرده است گفت: بخش اول کار شناسایی کسانی است که در این زمنیه کار کرده تشکیل پرونده شعر آیینی و عاشورایی برای فعالان بوده است، البته باید این امر روشن شود که در تعاریف ما شعر آیینی فراتر از شعر ولایی است، ما شعر ولایی را بخشی از اشعار آیینی می دانیم از این رو اشعاری که به نوعی پند و اندرز است و به مسائل اخلاقی و اجتماعی تأکید می کند و یا مبانی سیاسی جامعه را چون شهادت، جهاد و انتظار را مورد توجه قرار می دهد.

انجمن شاعران عقیده

وی در رابطه با بخش دوم فعالیتهای انجمن شاعران عقیده گفت: بخش دوم فعالیتهای انجمن شاعران عقیده ترویج و تبلیغ این واحد است، بخش سوم آن نیز نشستهای انجمن شاعران عقیده در مرکز مطالعات راهبردی خیمه بوده که با حضور یک جمع محدودی آغاز شده است.

حجت الاسلام وافی همچنین در ادامه اظهارات خود درباره واحد موسیقی و نواهای عاشورایی گفت: طی دو نشست با رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات پیشنهاد همکاری و محورهای همکاری مشخص شده است. همچنین در این راستا نشستی با اعضای بخش موسیقی حوزه هنری داشته و کارگروههایی را تعریف کرده ایم تا زمینه های مشارکت و همکاری را میان این واحد و حوزه هنری ایجاد کنیم.

وی افزود: این واحد همچنین قرار است با مرکز موسیقی که زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می کند، همکاری و مشارکت داشته باشد، اما تا کنون با این مرکز موسیقی سه قرار داد امضا کرده ایم که هیچکدام عملی نشده است، از این رو تلاش می کنیم که بتوانیم با وزیر فرهنگ و ارشاد نشستی گذاشته و موضوع را دنبال کنیم.

سومین مجموعه ای که واحد موسیقی و نواهای عاشورایی با آن همکاری می کند سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است که وافی در این رابطه گفت: نشست مقدماتی با سازمان میراث فرهنگی برگزار کرده ایم تا به نوعی بستری برای راه اندازی موزه موسیقی عاشورایی و بحث ذکر و مدح اهل بیت را فراهم کند. قرار است این موزه با همکاری مرکز مطالعات راهبردی خیمه، مسجد جمکران و سازمان میراث فرهنگی به عنوان موزه تاریخ هیئتها و نوع نگرشهای آنها به بحث مبانی و مناسک آیینی که بخشی از آن به مهدویت و انتظار اختصاص دارد.

"کتاب اول" مناسک آیینی آماده چاپ

وی گفت: ما در نظر داریم به بازخوانی این امر بپردازیم و میراث ماندگاری که در سینه ها بوده و بخشی از آن با رفتن پیرغلامان رفته احیا کنیم. بخشی از اینها به عنوان " کتاب اول" آماده چاپ است و ما امیدواریم اولین همکاری ما با حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی به چاپ رساندن اولین دفتر از این نوحه ها با نت‌های آن است که همراه با فایل صوتی است که توسط اساتید خوانده شده است. انتشار این کتاب می تواند به فضای مداحی و ذکر اهل بیت کمک کند و به فضای آهنگها و سبکهای مداحی غنا ببخشد و هم می تواند بازخوانی فرهنگ اصیل و سنتی موسیقی ایران باشد که مورد توجه فعالان عرصه موسیقی قرار بگیرد.

حجت الاسلام وافی اظهار داشت: درمیان دیگر فعالیتهای واحد موسیقی و نواهای عاشورایی می توان برگزاری همایش به نام روایت شیدایی اشاره کرد که امیدوار بودیم فراخوان آن پیش از دهه محرم صورت بگیرد، این همایش در حقیقت فراخوان برترین نوحه های عاشورایی است که در این فراخوان به بحث کلام و آهنگ بسیار دقت خواهیم کرد.

وی ابراز امیدواری کرد که این فراخوان آموزشگاه های موسیقی، هیئتهای عزاداری و علاقمندان به این موضوع را فعال و به جمع آوری بسیاری از نوحه های اصیل و سنتی در کشور کمک کند که خود یک گنجینه اصیل و ارزشمند خواهد شد.

برگزاری همایش روایت شیدایی

مسئول مرکز مطالعات راهبردی خیمه گفت: قرار است این همایش روز 15 بهمن ماه، یک روز پیش از اربعین حسینی برگزار شود و با توجه به این که با ایام دهه فجر مصادف خواهد شد، یکی از بخشهای ویژه این همایش را به نوحه های دوره انقلاب اختصاص داده ایم، نوحه هایی که از نظر محتوا با فضای آن روز جامعه تطبیق داشته و گونه شناسی جامعه و مردم دوران انقلاب است.