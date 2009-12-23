سفر وزیر صنایع به استان مرکزی و انتظاری که محقق نشد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، گرچه خبر توجه دولت به صنایع استان مرکزی و مشکلات آنان خبر خوشایندی برای مردم و مسئولان استان بود اما خبر نیامدن وزیر صنایع به همان اندازه ذائقه ها را به تلخی کشاند.

مسیر 222 کیلیومتری و سه ساعته استان مرکزی تا تهران و بالعکس، عاملی است که هر وزیر و وکیلی را به استان می کشاند اما این موضوع هرگز باعث نشده تا وزیر جوان دولت بخواهد مماشاتی را با صنایع استان آغاز کند.

نیامدن وزیر صنایع به استان علیرغم خواست صنعتگران اولین بار نیست که رخ می دهد و در همایش بررسی چالشهای صنایع ریلی استان نیز که گفته می شد وزیر صنایع به استان می آید این امر رخ نداد.

صنعت استان مرکزی در حالی این روزها را پشت سر می گذارد که بیش از هر زمانی نیاز به توجه اصلی ترین متولی اش دارد، به عقیده صنعتگران حتی اگر رئیس جمهور اقدامی در مورد صنایع استان انجام دهد این وزیر است که زودتر از رئیس جمهور باید مسائل را بشکافد و چاره ای برای آن بیندیشد.

صنعت استان مرکزی به خصوص صنایع مادر اراک از دیر زمان و در سال های دفاع مقدس و سازندگی محل رفت و آمد بزرگان و مقامات ارشد کشور بوده است و صنعتگران پیر اراکی هنوز خاطرات حضور مقام معظم رهبری در لباس ریاست جمهوری را به یاد دارند و به عقیده آیت الله دری نجف آبادی نماینده کنونی ولی فقیه در استان که در شورای اداری استان با حضور معاون اول رئیس جمهور،" در دوران دفاع مقدس و بعد از آن همواره به صنایع مادر اراک چون، آذرآب، ماشین سازی، واگن پارس و صنایع اراک افتخار می کردیم و می اندیشیدیم که صاحب فناوری هستیم اما اکنون این صنایع دچار مشکلاتی هستند".

صنایع اراک امتحان خود را به خوبی پس داده اند تا آنجا که کارخانه آلومینیم سازی اراک را به دلیل ساخت آلیاژی نظامی که می توانست مشکل کشور را در تامین نیاز در زمان جنگ و تحریم تامین کند، صدام مورد بمباران شدید قرار داد و بیش از 50 نفر از کارگران به فیض شهادت رسیدند.

صنعتگران استان تا آنجا پیش رفتند که با فکر ، دست و تخصص خود دو واحد بزرگ پالایشگاه و پتروشیمی و پس از آنان مجتمع آب سنگین اراک را ساختند و صلاحیتها و توانمندیهای خود را نشان دادند و اکنون به عنوان اولین استان در صادرات خدمات فنی و مهندسی در کشور مطرح هستند.

اکثر مشکلات صنعتگران استان ناشی از واگذاریهای آسیب شناسی نشده است امری که می توانست با تدبیر مسئولان مبنی بر آسیب شناسی واگذاریها و توجه به مسائل منطقه ای و حساسیتها به فرصت تبدیل شود اما گویا اولیای امر نمی خواهند خویشاوندی با صنایع بزرگ و باسابقه اراک ایجاد کنند و بیش از صنایع سنگین علاقمند خودروسازی هستند و این همان نکته قابل توجه ای است که در گفتگوهای ما با دست اندرکاران صنایع دراراک بارها تکرار گردید .