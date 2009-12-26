موفقیت عکاس اراکی در جشنواره سراسری ثقلین

سینا دلشادی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: حمیدرضا مجیدی، مسئول و هنرمند خانه عکاسان حوزه هنری استان مرکزی است که در این جشنواره که به همت دانشگاه هنر اصفهان 20 تا 27 آذر ماه جاری در موزه هنرهای معاصر اصفهان برگزار شد، حائز رتبه شد.
رئیس حوزه هنری استان مرکزی گفت: مجیدی از هنرمندان متعهد و علاقمند استان مرکزی است که در بیش از 50 نمایشگاه حضور یافته و مقام های مختلفی کسب کرده است.
وی همچنین در ادامه از حضور هنرمندان اراکی در همایش عاشوراییان خبر داد و خاطرنشان کرد: هنرمندان تعزیه حوزه هنری استان مرکزی با اجرای مجلس تعزیه شهادت قاسم در ششمین همایش آیینهای عاشورایی حضور خواهند یافت.
دلشادی بیان داشت: این تعزیه به کارگردانی اسماعیل مجللینسب با حضور محمد باقریپویا، میلاد قلعهنویی، حسین نیکملکی، ابراهیم میرزایی و اسماعیل مجللی در روز دوشنبه 30 آذر ماه جاری در تئاتر شهر تهران اجرا خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنانش از برگزاری چهارمین سوگواره پوسترهای عاشورایی خبر داد و گفت: مرکز هنرهای تجسمی حوزههنری در راستای اهداف فرهنگی و هنری خود، چهارمین سوگواره پوسترهای عاشورایی را همزمان با محرم سال 1431ﻫ.ق برگزار میکند.
رئیس حوزه هنری استان مرکزی ادامه داد: این سوگواره در بخش اصلی حماسه عاشورا، بخش موضوعی حربن یزید ریاحی و بخش جنبی کتیبهنگاری و از امروز تا 24 دی ماه در نگارخانه ابوالفضل عالی و نگارخانه سیدحسن حسینی حوزه هنری و خانه هنرمندان ایران برگزار میشود.
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