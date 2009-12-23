مجلس حق متوقف کردن طرح هدفمند کردن یارانه ها را دارد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، عباس رجایی امروز در جمع دانشجویان رشته های علوم انسانی دانشگاه آزاد اراک در سالن امیر کبیر افزود: مجلس می تواند با دوفوریت این موضوع را از دولت بخواهد اما نظر مجلس و گروههای مختلف در آن بر اجرای این طرح و مصاحت بودن اجرای ان است.

رجایی با بیان اینکه، تمام منابعی که از هدفمند کردن یارانه ها به صورت حساب جداگانه به خزانه می رود، گفت: سال آینده 22 میلیارد تومان از این محل به خزانه واریز می شود که 50 درصد آن به مردم داده می شود.

وی با تاکید بر اینکه با دادن یارانه به مردم، مردم خود هزینه کردن یارانه خود را مدیریت می کنند، افزود: میزان بهره مندی خانواده ها به درآمد آنها برمی گردد.

رجایی با بیان اینکه، 20 درصد یارانه به خزانه رفته توسط دولت و در مسیر اجرای این طرح هزینه می شود، خاطر نشان کرد: اجرای این طرح در بخش صنایع به مرور است چنانکه از صنعتی مانند آلومینیم سازی اراک که به اندازه استان برق مصرف می کند، به مرور یارانه ها حذف می شود تا این صنعت بتواند با درآمد خود انرژی مورد نیاز خود را تامین کند.

عضو کمیته طرح هدفمند کردن یارانه ها در مجلس در ادامه، اجرای این طرح در صنایع به مرور آنان را در مسیر کیفی سازی و رقابت پذیری در بازارهای جهانی رهنمون می کند، افزود: با این کار مدیریت بهروری در کشور ایجاد می شود.

وی افزایش قیمت ا را رد نکرد و گفت: این افزایش قیمت در مسیر رسیدن قیمتها به میانگین جهانی خواهد بود.

رجایی در ادامه توسعه زیر ساختها را از الزامات و پیامدهای این طرح خواند و گفت: اجرا نکردن طرح هدفمند کردن یارانه ها رکورد تولید در کشور را بیشتر می کند و هر زمانی که باشد باید منایع و یارانه ها هدفمند شود.

وی هدف مجلس را حمایت و اجرایی شدن طرح هدفمند کرن یارانه ها خواند و گفت: مجلس در این زمینه به اجماع رسیده و گروه اقلیت مجلس هم موافق است.