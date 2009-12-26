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۵ دی ۱۳۸۸، ۱۵:۰۲

342 هزار قطعه بچه ماهی در واحدهای پرورشی استان مرکزی رها شد

342 هزار قطعه بچه ماهی در واحدهای پرورشی استان مرکزی رها شد

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر شیلات استان مرکزی گفت: بیش از 342 هزار قطعه بچه ماهی سردآبی طی یک ماه اخیر در 10 واحد پرورشی استان رهاسازی شد.

سیدهادی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: در این مدت 121 تن ماهی گوشتی از 35 واحد آبزی پروری استان استحصال شده است.

وی گفت: برگزاری کلاس آموزشی سه روزه در ارتباط با تولید و پرورش ماهیان سردآبی جهت ارتقاء و افزایش آگاهی و دانش آبزی پروران استان از اقدامات این مدیریت در این مدت است.

وی با بیان اینکه، به منظور ترویج تولید ماهیان زینتی بیش از 848 هزار قطعه ماهی زینتی درماه اخیر در این استان تولید شده است، گفت: محصولات آبزی به خاطر برخورداری از 50 ماده غذایی، پروتئین، املاح معدنی متنوع و ویتامین های مختلف و اسید چرب غیراشباع از بهترین غذاهای امن جامعه است.

کد مطلب 1005418

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