342 هزار قطعه بچه ماهی در واحدهای پرورشی استان مرکزی رها شد

سیدهادی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: در این مدت 121 تن ماهی گوشتی از 35 واحد آبزی پروری استان استحصال شده است.

وی گفت: برگزاری کلاس آموزشی سه روزه در ارتباط با تولید و پرورش ماهیان سردآبی جهت ارتقاء و افزایش آگاهی و دانش آبزی پروران استان از اقدامات این مدیریت در این مدت است.

وی با بیان اینکه، به منظور ترویج تولید ماهیان زینتی بیش از 848 هزار قطعه ماهی زینتی درماه اخیر در این استان تولید شده است، گفت: محصولات آبزی به خاطر برخورداری از 50 ماده غذایی، پروتئین، املاح معدنی متنوع و ویتامین های مختلف و اسید چرب غیراشباع از بهترین غذاهای امن جامعه است.