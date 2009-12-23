تعرفه واردات 40 قلم کالا تا 90 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، عباس رجایی نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس عصر چهارشنبه در نشست تعدادی از اعضای اتاق بارزگانی، صنایع و معاون استان در اراک افزود: این کالاها شامل کالاها و محصولاتی است که در داخل تولید می شود و واردات بیش از حد به کشور ضربه وارد می کند.

وی گفت: موثر کردن تعرفه ها از برنامه های در دستور کار مجلس است و هدف آن کمک به تولید داخل و جلوگیری از واردات بی رویه است.

رجایی با تاکید بر اینکه تعرفه ها باید طوری تعیین شود که منجر به قاچاق نشود و واردات را نیز تقویت نکند، خاطرنشان کرد: با توجه به استعدادهای کشاورزی در کشور، می توانیم صادرات بیشتری داشته باشیم و این امر نیازمند رفع چالشهای این عرصه است.

وی رسیدن به سود کلان و واگذاری راحت بازار فروش به دست آمده را اشکال اصلی بخش تولید دانست و گفت: کشورهای استقلال یافته فرصتی برای صادرات بود که در ابتدا خوب عمل کردیم اما به دلیل بی توجهی به کیفیت کالای صادر شده بازار را به کشورهای دیگر مانند ترکیه واگذار کردیم.

وی تصریح کرد: گرچه تحریم ها آزار دهنده است اما برنامه ریزی ما می تواند اثرات آن را کاهش دهد وما باید به تشکیل تشکل های تولید و صادرات توجه جدی تر کنیم.

نماینده مردم اراک در مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه استاندار نبودن روند تولید یکی از آسیبهای بخش غذایی کشور است و به صادرات هم لطمه می زند، گفت: در برنامه پنجم توسعه بر استاندارسازی در تولید تاکید شده و غذایی که به مردم داده می شود باید سالم باشد.

در این جلسه شرکت کنندگان دغدغه های خود را مطرح و بر تعامل بیشتر مدیران و مسئولان و برگزاری سلسله جلسات با مسئولان و نمایندگان مجلس تاکید و آن را راهکاری برای کاهش مشکلات دانستند.