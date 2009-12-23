فارس به عنوان پایتخت تمدن ایران معرفی شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمدرضا رحیمی شامگاه سه شنبه در جریان دیدار با نخبگان فرهنگی استان فارس افزود: تصمیم بر این بود که استان فارس به نام پایتخت تمدن ایران معرفی شود اما با توجه به تداخل با عنوان اصفهان به این نتیجه رسیده ایم که اصفهان پایتخت تمدن اسلامی است.

رحیمی تاکید کرد: فارس به واسطه برخورداری از آثاری نظیر تخت جمشید و پاسارگاد باید عنوان پایتخت تمدن ایران معرفی شود و در این زمینه باید برنامه ریزی صورت گیرد.

چند برابر شدن اعتبارات هم مشکل آموزش و پروش را برطرف نمی کند

وی در ادامه یادآور شد: افزایش پنج برابری اعتبارات حوزه آموزش و پرورش را نیز در حل مشکلات این حوزه چندان تاثیر گذار ندانست.

رحیمی خاطرنشان کرد: در دولت بودجه آموزش و پرورش سه برابر شد اما اگر اعتبارات این حوزه پنج برابر هم می شد مشکل آنها برطرف نمی شود

رحیمی خاطرنشان کرد: در این حوزه باید زیرساختها ساماندهی شود و به همین منظور نیز باید در این راه فرهنگیان با دولت همکاری مطلوبی را به عمل آورند.

وی افزود: اگر فرهنگی نباشد تمدن نیز وجود نخواهد داشت چراکه در پی ایجاد نام تمدن ایرانی می توان پی برد که خالق آن فرهنگیان هستند.

تلاش دولت تقسیم عادلانه یارانه هاست

معاون اول رئیس جمهور در ادامه سخنان خود با اشاره به مسئله یارانه ها نیز گفت: گفته می شود که دولت قصد حذف یارانه ها را دارد اما دولت در تلاش است که یارانه ها را به طور عادلانه در بین مردم تقسیم کند.

رحیمی افزود: به عنوان نمونه امروزه بنزین هر لیتر هشت هزار ریال با یارانه به مردم ارائه می شود و در پی آن برخی افراد از چندین خودرو استفاده کرده و حتی افتخار بعضیها این است که خودروی یک میلیارد و 500 میلیون تومانی برای فرزند خود خریداری کرده اند که از این مدل، دو خودرو بیشتر در ایران نیست.

معاون اول رئیس جمهور همچنین تاکید کرد: بخشی از ثروت جهان مربوط به وکلای یهودی ساکن در آمریکاست که این افراد از طریق ثروتی که در اختیار دارند با کمک برخی رسانه ها درصدد خاموشی راه خداوند برآمده اند.