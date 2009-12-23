گلستان محل کارورزی افراد کم تجربه و بی تخصص شده است

ببه گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عبدالرضا چراغعلی عصر سه شنبه در نشست این کمیسیون در گرگان از انتخاب مدیریت های کم تجربه و بی سابقه در حوزه فنی و عمرانی استانداری گلستان انتقاد کرد.

وی اظهار داشت: جای بسی تعجب است که متأسفانه از افرادی برای مدیریت ارشد عمرانی نام می برند که بسیار مبتدی و کم سابقه در این بخش کاملاً تخصصی هستند.

وی خاطرنشان کرد: برای در اختیار گذاشتن یک پروژه عمرانی در شهرداری گرگان، داشتن پنج سابقه فعالیت فنی الزامی است حال چگونه مدیریت برنامه ریزی و اجرای پروژه های فنی و عمرانی را باید در اختیار افرادی گذاشت که سابقه و تجربه ای در این بخش ندارند یا بسیار اندک دارند.

چراغعلی گفت: به صراحت اعلام می کنم که سوابق کارشناسان و مدیران حوزه فنی و عمرانی شهرداری گرگان بیشتر از سوابق کاری بعضی ازگزینه های پیشنهادی جهت معاونت عمرانی استانداری گلستان است.

رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر گرگان گفت: در شروع سال 85 مدیریت برنامه ریزی و فنی پروژه های عمرانی استان گلستان (معاونت فنی و عمرانی استانداری) به فردی واگذار شده بود که نه تنها تحصیلات لازم را نداشت بلکه حتی یک روز سابقه فعالیتهای عمرانی را در کارنامه خود نداشت و از گلستان مظلوم تنها به عنوان سکویی برای پستهای مدیریتی خود استفاده کرد.

وی اعلام کرد: به سهم خود و به عنوان مسئول کمیسیون عمرانی شورای شهر گرگان وظیفه دارم، مراتب نگرانی خود را از آواز و زمزمه هایی که برای انتخاب مدیران کم تجربه و بی سابقه در استان گلستان به گوش می رسد، اعلام کنم.

وی تاکید کرد: فراموش نکنیم که کمترین آسیب جدی بدنبال وجود مدیران غیرمتخصص، ناتمام ماندن و بلاتکلیفی پروژه های عمرانی در استان گلستان است.

رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر گرگان اظهار داشت: عقب ماندگی های شهر گرگان و استان گلستان در حوزه عمرانی بسیار زیاد است حالا چگونه می توان با مدیران ضعیف این محرومیت ها و عقب ماندگی ها را جبران کرد.

عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان اعلام کرد: این استان از نظر فنی بیش از 300 مهندس توانمند با سابقه بالای 10 سال برخوردار است که هیچ مسئولیت مهمی به آنها واگذار نشده است که با مشاهده واگذاری مدیریت های فنی و عمرانی به افراد کم تجربه و بدون سابقه، درواقع نوعی جفای بزرگ به بدنه مهندسی و کارشناسی فنی و عمرانی است.

وی افزود: برای شهروندان، متخصصان و مجموعه فنی و عمرانی استان و شهر گرگان، سکوت نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی در مقابل به کارگیری این نیروهای غیرمتخصص سوال برانگیز است.