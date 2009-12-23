جاذبه های سرمایه گذاری در گلستان معرفی نشده است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فائزه عبداللهی شامگاه سه شنبه در نشست شورای شهر گرگان به خبرنگاران افزود: در نمایشگاه فرصتهای سرمایه گذاری کشور در کیش با تعدادی از صاحبان غرفه که وارد مذاکره شدم از وجود استان گلستان اظهار بی اطلاعی می کردند و این در حالیست که این منطقه به مرکزیت شهر تاریخی گرگان وارد یازدهمین سال تأسیس استان خود شده است.

وی اظهار داشت: متأسفانه این عدم شناخت برگرفته از ضعف اطلاع رسانی توسط مراکز چون سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بوده که لازم است به شکل مناسب، استانی چون گلستان را به شهروندان سراسر کشور معرفی کند.

وی خاطرنشان کرد: جالب است وقتی هموطنان در داخل از وجود گلستان اظهار بی اطلاعی می کنند، شهروندان خارج از کشور چقدر گرگان و گلستان را می شناسند.

به گفته عبدالهی، حضور سرمایه گذاران در نمایشگاه فرصتهای سرمایه گذاری کشور که با حضور ادارات دولتی و بخش خصوصی در کیش برگزار شد، اندک بوده است و در مدتی که در نمایشگاه حضور داشتم حتی برای بازدید هم فردی را مشاهده نمی کردم، جالب است که تنها صاحبان غرفه جهت احوال پرسی از غرفه های یکدیگر بازدید می کردند.

قوانین شهرداری ها باید بازنگری شود

عضو شورای شهر گرگان بیان داشت: از مسائل مهم دیگری که پس از بازدید از نمایشگاه فرصتهای سرمایه گذاری باید به آن توجه و تأکید کرد وجود برخی ضعفهای اساسی که در قوانین شهرداریهاست که نیاز به تغییرات اساسی دارد.

وی یادآور شد: در این راستا لازم است شهرداری ها برای سرمایه گذاری با بخش خصوصی به صورت جدی وارد مذاکره شود، زیرا اعتقاد دارم قوانین موجود پاسخگوی نیاز امروز شهر گرگان نیست.

وی تاکید کرد: بنابراین برای ورود سرمایه گذاران به قوانین شفاف احتیاج داریم تا شهرداری ها به دور از نگرانی بتوانند شرایط را برای حضور سرمایه گذاران فراهم سازند.

سومین نمایشگاه بین المللی فرصت های سرمایه گذاری با هدف معرفی طرحها و پروژه های قابل سرمایه گذاری 24 تا 27 آذر سال 88 در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی جزیره کیش برگزار شد.