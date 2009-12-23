راهیابی 8 تکواندوکار به اردوی تیم ملی/ فروغ مازنی ها در روز نخست

به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین روز این مسابقات روز گذشته (سه شنبه) 84 تکواندو کار در 3 وزن به رقابت پرداختند. نکته مهم و بارز در اولین روز این مسابقات درخشش تکواندوکاران مازندرانی بود که در هر سه وزن عنوان نخست را به خود اختصاص دادند.

در وزن اول (48- کیلوگرم) که 44 تکواندوکار حضور داشتند بهزاد مدانلو از مازندران در جای نخست ایستاد. رضا حسن زاده دیگر تکواندوکار مازنی دوم شد و حمیدرضا افشاری از زنجان به همراه محمدرضا رسولی از کرج به طور مشترک سوم شدند.

در وزن 73- روح اله ابراهیمی بازهم از مازندران اول شد. احمد نوذری از گیلان عنوان دومی را بدست آورد، اصغر محمودی از تهران و مهرشاد خلیلی از مازندران نیز شوم شدند.

در وزن 73+ مرتضی درویش از مازندران عنوان اول را بدست آورد، کامران اصغرپور از گیلان در جای دوم ایستاد، میثم رستم نژاد از گیلان و علی صفرپور از تهران سوم مشترک شدند.

در پایان این مسابقات کمیته فنی از نفرات اول و دوم هر وزن به همراه پوریا عرفانیان و حمیدرضا افشار برای حضور در اردوی تیم ملی دعوت به عمل آورد.

این مسابقات امروز با برگزاری رقابتهای دو وزن 55- و 63- کیلو گرم به پایان می رسد.