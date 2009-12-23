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۲ دی ۱۳۸۸، ۱۲:۲۳

نیری:

خیرین سه هزار میلیارد ریال در بخش سلامت کشور هزینه کردند

خیرین سه هزار میلیارد ریال در بخش سلامت کشور هزینه کردند

گرگان - خبرگزاری مهر: دبیرکل مجمع خیرین سلامت کشور گفت: در یکسال گذشته خیرین سه هزار میلیارد ریال در بخش سلامت کشور سرمایه گذاری کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سیدرضا نیری در حاشیه اتتخاب اعضای هیئت امنای خیرین سلامت گلستان در گرگان افزود: بخشی از این تعهدات تاکنون انجام شده و بخشی دیگر نیز تا پایان سال جاری اجرا می شود.

وی اظهار داشت: دست خیرین ر بایدا در امر درمان باز بگذاریم و کارهای این مجمع در استان باید با شتاب بیشتری انجام بگیرد تا گامهای موثری را بتوان در این زمینه برداشت.

وی خاطرنشان کرد: طی یکسال گذشته بیش از 60 طرح مهم توسط این مجمع در استانهای مختلف کلنگ زنی شده است.

به گفته نیری، حل مشکلات و رفع کمبودهایی که در بخش های دولتی مثل ساختمان بیمارستان و تجهیزات وجود دارد از جمله اولویتهای این مجمع محسوب می شود.

دبیرکل مجمع خیرین سلام کشور بیان داشت: توسعه امور درمانی مقوله پیچیده‌ای است که مشارکت همه آحاد مردم را می طلبد.

وی عنوان کرد: تاکنون بیش از دو هزار نفر از نیکوکاران به عضویت مجمع خیرین سلامت کشور درآمده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، همچنین با حضور نیری، مرکز درمان نازایی و سلولهای بنیادین گلستان در زیربنایی به وسعت دو هزار و 400 متر مربع با 74 تخت و در چهار طبقه کلنگ زنی شد.

کد مطلب 1005442

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