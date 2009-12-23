25 گروه راهداری در محورهای کوهستانی گلستان مستقر شدند

حسین محبوبی در این زمینه به خبرنگار مهر در گرگان افزود: این گروه ها در قالب طرح راهداری زمستانه که از روز اول دی ماه در محورهای ارتباطی کوهستانی و برفگیر استان آغاز شد، اعزام شدند.

وی اظهار داشت: در این طرح 282 طرح از نیروهای راهدار در قالب 25 اکیپ و با 160 وسیله نقلیه و برفروب در راهدارخانه های استان مستقر شدند.

وی تعداد راهدارخانه های استان را 24 واحد اعلام و خاطرنشان کرد: این راهدارخانه ها نیز به عنوان خانه راهداران و هم پناهگاهی برای در راه ماندگان و مسافرانی است که دچار مشکل شده اند.

محبوبی بیان داشت: 770 کیلومتر از راه های ارتباطی استان برفگیر و کوهستانی است و نیاز به نگهداری ویژه دارد.

معاون اداره کل راه و ترابری گلستان بیان داشت: طرح راهداری زمستانه تا 16 فروردین سال آینده ادامه دارد و روان سازی ترافیک و ارتقای ایمنی جاده از اهداف این طرح است.

گلستان بیش از پنج هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد.