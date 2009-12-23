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۲ دی ۱۳۸۸، ۹:۰۸

420 میلیارد ریال برای مسکن مهر گلستان تخصیص یافت

420 میلیارد ریال برای مسکن مهر گلستان تخصیص یافت

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل بنیاد مسکن گلستان گفت: 420 میلیارد ریال برای تسریع در ساخت مسکن مهر استان گلستان در سال جاری تخصیص یافته است.

محمد تقی زمانی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افوزد: این اعتبار تا پایان دی ماه سال جاری تحویل گرفته می شود و برای ساخت هزینه خواهد شد.

وی اظهار داشت: از مجموع 25 شهر استان، 16 شهر استان زیر 25 سال جمعیت دارند که ساخت مسکن مهر در این شهرها برعهده این بنیاد است.

وی خاطرنشان کرد: هزار و 750 متقاضی ساخت مهر مسکن در این شهرها واجد شرایط معرفی شدند که برای دریافت تسهیلات به بانکهای عامل معرفی شدند.

زمانی نژاد بیان داشت:  به این افراد تسهیلات 150 میلیون ریالی برای ساخت مسکن مهر پرداخت شد و ساخت این طرح در این شهرها آغاز شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن گلستان عنوان کرد: تاکنون زمین مورد نیاز برای اجرای طرح مسکن مهر در 10 شهر زیر 25 هزار نفر جمعیت استان تهیه شده است.
 
گلستان 25 شهر دارد و بیش از 70 هزار نفر در سایت مسکن مهر برای خانه دار شدن ثبت نام کرده اند.

کد مطلب 1005445

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